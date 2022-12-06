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Главная политика У Зеленского назвали условие, при котором состоится его первая с 24 февраля поездка за границу

У Зеленского назвали условие, при котором состоится его первая с 24 февраля поездка за границу

6 декабря, 2022 вторник
11:56
политика

Президент Украины Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале не уезжал из Украины, его заграничная поездка может состояться по какому-то особому поводу

Об этом сказал Интерфакс-Украина пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По его словам, Зеленский мог поехать на саммит G20 на Бали, если бы там было принято важное решение.

"Если бы мы знали, что на G20 будет принято какое-то решение, которое нам очень поможет, например, исключение России или еще что-то другое очень важное, то да - шанс того, что президент мог бы туда поехать, был", - сказал спикер президента.

По его словам, визит Зеленского за границу должен быть максимально эффективным для Украины.

"Президент с начала войны никуда не уезжал за пределы страны. Сам факт его визита куда-то был бы очень громким информационным поводом – как выстрел. Поэтому вероятность того, что он куда-то уедет, есть. И мы этот "патрон" бережем для чего-то, что сможем использовать с максимальной эффективностью", – рассказал Никифоров.

  • Зеленский присоединялся к заседанию G20 на Бали через видеоконференцию. Во время выступления он призвал прекратить разрушительную войну Российской Федерации.

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