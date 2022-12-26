Об этом информирует руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак подчеркнул, что еще в ноябре в рамках международной рабочей группы независимых экспертов по санкциям в отношении России - Санкционная группа Ермака-Макфола, предлагали детальный план санкций против Росатома.

"Россия ведь продолжает шантажировать мир ядерным оружием, а Росатом надеется наращивать экспортную выручку. Их портфель заграничных заказов составляет $200 млрд", - пишет Ермак.

Руководитель Офиса подчеркнул, что правительство будет системно работать над тем, чтобы санкции против Росатома реализовались.

6 декабря в Росатоме заявили, что не передадут МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС, поскольку у организации якобы нет мандата на управление ядерными станциями.

Оккупанты угрожают уволить работников ЗАЭС, которые до 1 января не подпишут договор с Росатомом.

14 декабря российские оккупанты назначили новым "руководителем администрации" временно захваченного Энергодара Запорожской области работника Росатома.

16 декабря ЕС окончательно утвердил девятый пакет санкций против России.

В четверг, 22 декабря, США объявили о введении санкций против ряда российских компаний.

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