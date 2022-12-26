У Зеленского назвали одну из главных задач по санкциям против РФ
Глава Офиса президента подчеркнул, что в Украине одной из главных задач является введение санкций против Росатома
Об этом информирует руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ермак подчеркнул, что еще в ноябре в рамках международной рабочей группы независимых экспертов по санкциям в отношении России - Санкционная группа Ермака-Макфола, предлагали детальный план санкций против Росатома.
"Россия ведь продолжает шантажировать мир ядерным оружием, а Росатом надеется наращивать экспортную выручку. Их портфель заграничных заказов составляет $200 млрд", - пишет Ермак.
Руководитель Офиса подчеркнул, что правительство будет системно работать над тем, чтобы санкции против Росатома реализовались.
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