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У Зеленского идея фикс – уничтожить Порошенко политически, – политолог Гарань

21 января, 2022 пятница
20:29
Общество

Политолог Алексей Гарань считает, что дело против Петра Порошенко показывает России, что можно создать внутреннюю дестабилизацию в Украине

Об этом он заявил в эфире программы "ПолитКлуб Виталия Портникова".

"Международные СМИ спрашивают: "Что там у вас происходит? Что там за политический кризис? Почему вы так разобщены перед угрозой путинской агрессии". Я пытаюсь им объяснить, что мы демократия, у нас идет политическая борьба, что это не Янукович и идет борьба прокуроров с адвокатами. Все равно приходится говорить, что это выборочное правосудие, что в этом нет логики, что единственная логика в том, чтобы попытаться убить рейтинги Порошенко в условиях падения рейтинга Зеленского", - сказал Гарань

По его мнению, эффект будет обратным.

"Несколько процентов Порошенко это прибавит. Вторая причина, кроме этой рациональной, - это психологическая. У президента Зеленского с момента избрания есть эта идея фикс, что нужно уничтожить Порошенко. Иногда трудно объяснить, откуда взялась эта идея. Для чего вести эту борьбу на уничтожение "Этому нет рационального объяснения. Мы этим показываем Путину, что можно попытаться сделать внутреннюю дестабилизацию. Слава богу, это не удалось сделать 17 января", - подытожил политолог.
 

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Петр Порошенко
ГБР
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