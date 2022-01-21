У Зеленского идея фикс – уничтожить Порошенко политически, – политолог Гарань

Об этом он заявил в эфире программы "ПолитКлуб Виталия Портникова".



"Международные СМИ спрашивают: "Что там у вас происходит? Что там за политический кризис? Почему вы так разобщены перед угрозой путинской агрессии". Я пытаюсь им объяснить, что мы демократия, у нас идет политическая борьба, что это не Янукович и идет борьба прокуроров с адвокатами. Все равно приходится говорить, что это выборочное правосудие, что в этом нет логики, что единственная логика в том, чтобы попытаться убить рейтинги Порошенко в условиях падения рейтинга Зеленского", - сказал Гарань



По его мнению, эффект будет обратным.



"Несколько процентов Порошенко это прибавит. Вторая причина, кроме этой рациональной, - это психологическая. У президента Зеленского с момента избрания есть эта идея фикс, что нужно уничтожить Порошенко. Иногда трудно объяснить, откуда взялась эта идея. Для чего вести эту борьбу на уничтожение "Этому нет рационального объяснения. Мы этим показываем Путину, что можно попытаться сделать внутреннюю дестабилизацию. Слава богу, это не удалось сделать 17 января", - подытожил политолог.



Напомним, 20 декабря 2021 года ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля с временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.

17 января Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта он поехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.

Печерский райсуд Киева избрал лидеру "ЕС" Петру Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене в виде личного обязательства.

Офис генерального прокурора Украины внес апелляционную жалобу на решение суда о мере пресечения по делу о государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко.