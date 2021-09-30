У Зеленского и Разумкова нормальные отношения, - Никифоров

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает РБК-Украина .

По его словам, начало отставки Разумкова было инициативой председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия.

"Это инициатива Арахамия. У него можно спросить его мотивы. О том, почему он эти списки на подпись запросил у главы Верховной Рады", - отметил Никифоров.

Представитель президента отметил, что уЗеленского и Разумкова "нормальные отношения" и они выполняют "каждый свою функцию".

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Впоследствии, в Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прислал в Совет еще одно обращение с инициативой отставки председателя ВР Дмитрия Разумкова.

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