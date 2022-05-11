English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество У Зеленского есть шанс стать исторической фигурой, однако кто-то толкает его к тому, чтобы остаться карикатурным изображением на подушечке, - Княжицкий

У Зеленского есть шанс стать исторической фигурой, однако кто-то толкает его к тому, чтобы остаться карикатурным изображением на подушечке, - Княжицкий

11 мая, 2022 среда
09:19
Общество

Нардеп "ЕС" Николай Княжицкий считает, что сначала все могут восхищаться лидером, веря в скорую победу, но затем сделать его ответственным за смерти сограждан в войне

Об этом он написал в фейсбуке .

По словам Княжицкого, пока будет продолжаться война, у Украины будут как победы, так и поражения. Будут гибнуть люди, а их близкие будут искать виновных.

"Именно поэтому популизм во время войны может как объединять не определенные этапы, так и раздражать общество. Если не говорить правду, враждебные слухи займут ее место и будут деморализовывать общество", - написал он.

Нардеп отметил, что ошибки украинских властей известны.

"Сначала неготовность к войне, потом попытка воспользоваться войной для установления легкой тирании, чтобы переизбраться и сохранить непрофессиональную коррумпированную систему", - сообщил он.

Княжицкий считает, что такие подходы ослабляют власть.

"Сначала все будут восхищаться лидером, веря в скорую победу, но потом сделают его ответственным за смерти сограждан. Собственно, это уже было в нашей недавней истории", - подчеркнул он.

По его словам, лидерство во время войн бывает авторитарно-фашистским, где "за семью, за Сталина", но бывает и демократическим.

"Демократическими становятся лидеры, действительно объединяющие общество, разные партии и слои через сотрудничество и солидарность. Такие лидеры делят успехи войны с гражданами, но к боли поражений общество относится с пониманием", - написал нардеп.

С начала этой полномасштабной агрессии Княжицкий верил, что после победы Украина наконец-то избавится от постколониального мышления, найдет силы отказаться от коррупции и авторитаризма. Ведь только так мы сможем стать членами ЕС, чтобы не думали представители власти все списывая на войну.

"Но нет. Суды продолжают руководить вручную из офиса, свободу слова ограничивают, пытаются ограничить даже международные контакты демократической оппозиции, 9 мая не хотят переносить на 8, а Россию называть террористом", - отметил он.

Нардеп подчеркнул, что у Зеленского есть шанс стать исторической фигурой.

"Но кто-то его толкает к тому, чтобы остаться карикатурным изображением на подушечке, которую продают на заправках, чтобы потом возложить на него ответственность за человеческие трагедии. В конце концов, это выбор и политиков, и целого общества, которое или способно построить победившую демократическую страну и потом будет обеспечивать защиту и достойную жизнь гражданам или нет. Я в украинцев верю", - добавил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Николай Княжицкий
Владимир Зеленский
погибшие
война с Россией
война
новости Украины
Читайте также:
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
9 мая, 2022 понедельник
Враг начал использовать сверхопасные ракеты 60-х годов. Это свидетельствует о том, что Россия всеми силами экономит "Искандеры" и "Калибры". Колонка Сергея Согурца
10 мая, 2022 вторник
Путин принял решение начать войну на территории Молдовы, - глава разведки США
Азовсталь
10 мая, 2022 вторник
Ситуация на Азовстали катастрофическая, единственный игрок на геополитическом поле, который может помочь - Турция, - боец "Азова"
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.45
    Покупка 31.45
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 33
    Продажа 33.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
11 мая
11:26
Международная киберкоалиция будет противодействовать преступлениям России, - МИД Украины
11:11
Эксклюзив
экономика
У банков есть избыток "свободных средств", так что ставки на депозиты снижены, – ассоциированный эксперт Case Украина
11:07
Спасатели Киевщины в сутки 29 раз выезжали тушить пожары
10:47
Посольство Германии возобновило работу в Киеве
10:45
Командир морпехов Волына: Призываю весь мир помочь реализовать процедуру "extraction" для украинских военных из Азовстали
10:38
горячая вода
В Киеве начали планово отключать горячую воду
10:31
Бои на острове Змеиный: Украина поразила вражеские средства ПВО и корабли, однако РФ пытается укрепить свои позиции, - британская разведка
10:18
Apple полностью прекращает производство плеера iPod
10:18
Метро Киева стало членом Международной ассоциации общественного транспорта
10:15
Оккупанты нанесли ракетные удары по двум микрорайонам Славянска, обошлось без жертв
09:48
В Мариуполе более 10 тыс. человек могут умереть до конца года из-за болезней и невыносимых условий жизни, - мэр
09:46
В Запорожье ПВО сбила вражескую ракету, она взорвалась над инфраструктурным объектом
09:38
Около 26 350 военных, 1187 танков и 160 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
09:03
Оккупанты обстреляли Черниговщину из минометов
09:00
права
Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения
08:38
Вторжение РФ в Украину: уже 417 детей получили ранения
08:32
Российские военные не могут проводить морскую десантную операцию в Одессе, однако высока вероятность ракетных ударов, - ОВА
08:18
На Днепропетровщине оккупанты обстреляли две общины на границе с Херсонщиной
08:17
Оккупанты 15 раз открывали огонь по жилым кварталам Луганщины за сутки: попали в школу-интернат
07:52
Джастин Трюдо
Канада и Германия усилят экономическую изоляцию России
07:48
Йенс Столтенберг
У генсека НАТО Столтенберга обнаружили COVID-19
07:17
Виталий Портников: Президент “между капельками”
06:55
Оккупанты сосредоточились на взятии под контроль Рубежного, Лимана и Северодонецка, - Генштаб
06:47
Конгресc США
Палата представителей США утвердила выделение Украине $40 млрд. помощи
06:45
Украина - "Боруссия М": где и когда смотреть первый матч футбольной сборной после начала войны
06:33
Саакашвили
Саакашвили переведут из тюрьмы в клинику в Тбилиси
05:50
Хосеп Боррель
Евросоюз не может стать посредником в переговорах между Украиной и Россией, - Боррель
05:21
Жителей Гуляйполя Запорожской области призывают эвакуироваться
05:03
Россия вывезла в Крым зерно из Энергодара, воруют также овощи и семена подсолнечника
04:38
Зеленский Макрон
Макрон может приехать в Украину
03:31
В МВД объяснили, почему в Украине не будут отменять комендантский час
03:18
Россия вывезла из Украины более тысячи детей в день
02:29
РФ убила трех мирных украинцев в Донецкой области, еще трое - ранены
01:58
Россия обстреляла приграничные районы Сумщины и Черниговщины
01:28
Ни на одном направлении у россиян нет количественного преимущества, ситуация на фронте контролируемая, - военный эксперт Згурец
01:26
За сутки 10 мая на Юге убито 79 россиян и уничтожено 12 единиц техники, в том числе гаубицы
01:12
"Верес" - "Ворскла"
Вообще эту нацию выбросить, – капитан "Ворсклы" об отстранении РФ от еврокубков
00:45
РФ снова обстреляла Николаевщину запрещенными кассетными боеприпасами
00:28
В Запорожской области под обстрелом погиб экснардеп Жвания
00:28
За сутки 10 мая украинское ПВО уничтожило 4 БпЛА и 1 вражеский вертолет
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV