Об этом он написал в фейсбуке .

По словам Княжицкого, пока будет продолжаться война, у Украины будут как победы, так и поражения. Будут гибнуть люди, а их близкие будут искать виновных.

"Именно поэтому популизм во время войны может как объединять не определенные этапы, так и раздражать общество. Если не говорить правду, враждебные слухи займут ее место и будут деморализовывать общество", - написал он.

Нардеп отметил, что ошибки украинских властей известны.

"Сначала неготовность к войне, потом попытка воспользоваться войной для установления легкой тирании, чтобы переизбраться и сохранить непрофессиональную коррумпированную систему", - сообщил он.

Княжицкий считает, что такие подходы ослабляют власть.

"Сначала все будут восхищаться лидером, веря в скорую победу, но потом сделают его ответственным за смерти сограждан. Собственно, это уже было в нашей недавней истории", - подчеркнул он.

По его словам, лидерство во время войн бывает авторитарно-фашистским, где "за семью, за Сталина", но бывает и демократическим.

"Демократическими становятся лидеры, действительно объединяющие общество, разные партии и слои через сотрудничество и солидарность. Такие лидеры делят успехи войны с гражданами, но к боли поражений общество относится с пониманием", - написал нардеп.

С начала этой полномасштабной агрессии Княжицкий верил, что после победы Украина наконец-то избавится от постколониального мышления, найдет силы отказаться от коррупции и авторитаризма. Ведь только так мы сможем стать членами ЕС, чтобы не думали представители власти все списывая на войну.

"Но нет. Суды продолжают руководить вручную из офиса, свободу слова ограничивают, пытаются ограничить даже международные контакты демократической оппозиции, 9 мая не хотят переносить на 8, а Россию называть террористом", - отметил он.

Нардеп подчеркнул, что у Зеленского есть шанс стать исторической фигурой.

"Но кто-то его толкает к тому, чтобы остаться карикатурным изображением на подушечке, которую продают на заправках, чтобы потом возложить на него ответственность за человеческие трагедии. В конце концов, это выбор и политиков, и целого общества, которое или способно построить победившую демократическую страну и потом будет обеспечивать защиту и достойную жизнь гражданам или нет. Я в украинцев верю", - добавил он.

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