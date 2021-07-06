У Зеленского есть не только план Б, если закон об олигархах не сработает, - Данилов

Об этом в интервью изданию Forbes заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос, есть ли план Б, если закон о деолигархизации не сработает.

"У Владимира Зеленского есть не только план Б - у него полный алфавит. Если нужно, то мы и к букве Я дойдем. Однако без законов двигаться не сможем: нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи ", - отметил Данилов.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.

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