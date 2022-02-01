У Зеленского должна быть определенная "кредитная" история, чтобы верить его заявлениям об армии, - политтехнолог Бала об увеличении численности ВСУ

Об этом он заявил в комментарии в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"По моему мнению, это политическое пиар-заявление, фактически пиар-акция. Потому что мы знаем, что у нас формируется отдельный род войск - терроборона. Она предусматривает в состоянии ЧС более 100 тыс. должно быть военнослужащих. Там скелет 10 тысяч, который должен подбирать в каждом регионе бригаду в батальон в определенных городах и районах. Надо понять, что это будет 100 тыс. к тем и в самом деле, откуда на это можно найти деньги", - сказал Бала.



Он считает, что власть должна более подробно предоставить информацию о главной задаче этих 100 тыс. военных и назвать роды войск, которые будут увеличиваться.



"Что касается указа и увеличения денег - тогда возникает простой вопрос: почему в течение большого времени была большая задолженность перед нашими военнослужащими? Более того, мы говорим о том, что у нас нет денег в бюджете. На самом деле, если бы были все основания верить, что это будет претворяться в жизнь согласно четкому плану, который понятен, - это надо приветствовать. Сейчас это пока выглядит как политическая пиар-акция", - добавил политтехнолог.



По его мнению, увеличение численности ВСУ вряд ли можно выполнить при действующей власти.



"Оборонные заказы - об этом также было много сказано. Для того, чтобы поверить, что это правда, нужно иметь определенную "кредитную" историю. Ее, по моему мнению, у Зеленского, к сожалению для Украины и ВСУ, нет. Я бы хотел надеяться, чтобы как минимум было повышение заработных плат. Если это сделают - уже хорошо для наших воинов", - подытожил Бала.

Напомним, 1 февраля Зеленский подписал указ об увеличении ВСУ на 100 тыс. человек и повышении зарплат военным. Минобороны должно разработать концепцию постепенного перехода к формированию ВСУ на профессиональной основе, ускорить разработку и внесение на рассмотрение Кабмина проекта концепции обеспечения жильем военных ВСУ и их семей.