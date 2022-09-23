Об этом Представительство президента в АР Крым сообщило в facebook.

"По нашей информации, прежде всего будут мобилизовать жителей временно оккупированных территорий, в частности Крыма. Мы уже получаем сообщения о массовых вручениях повесток из разных уголков Крыма", - говорится в сообщении.

Также опубликован алгоритм действий, если мобилизуют в армию РФ на временно оккупированной территории Крымского полуострова:

Сообщается, что первое, что следует сделать – всеми способами саботировать мобилизацию в войска агрессора. Избегать личного получения повесток и звонков из оккупационных военкоматов. Пока вы не получили повестки – вы не считаетесь извещенным.

Если есть возможность покинуть территорию оккупированного Крымского полуострова и РФ, нужно сделать это немедленно.

Если не удалось уехать с территории Крыма – нужно уйти с места прописки и временно сменить место жительства.

В случае, если повестку вручили, ни в коем случае нельзя ехать в военкомат, поскольку оттуда сразу отправляют на войну.

Следует проверить перечень заболеваний или травм, которые в соответствии с российским законодательством позволят избежать мобилизации или хотя бы отсрочить ее.

"В случае, если с вами вышли на связь (приехали домой, позвонили, встретили на улице), не отказывайтесь в разговоре от выполнения так называемого "военного долга", а обоснуйте причины, почему вы не можете пока что приехать в военкомат ли служить", - говорится в сообщении.

В случае если не удалось избежать мобилизации – нужно сдаваться в плен украинской армии. Сдаться можно следующим силовым структурам: Вооруженные силы Украины; Национальная гвардия Украины; Национальная полиция; Силы территориальной обороны; Служба безопасности Украины; Государственная пограничная служба Украины.

"Сдаться в плен – единственный выход сохранить жизнь, ведь Украина соблюдает нормы международного права и Женевских конвенций. Чтобы запланировать или уже сдаться в плен – звоните или пишите в любой мессенджер по номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что добровольное присоединение к ВС РФ будет рассматриваться как преступление по национальному законодательству Украины и будет наказываться лишением свободы на срок до 15 лет.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тыс. человек.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.

Мэр Мелитополя Иван Федоров призвал мужчин призывного возраста немедленно эвакуироваться из города, поскольку оккупанты будут отправлять их на войну с Украиной.

22 сентября стало известно, что в Херсонской и Запорожье призывают жителей оккупированных территорий эвакуироваться в связи с опасностью проведения армией РФ мобилизации населения на войну против Украины.

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