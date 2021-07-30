У здания ОП полиция проверяет подозрительный предмет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб полиции.

"У здания Офиса президента нашли подозрительную сумку. Сейчас ее проверяют. Сообщений о минировании не поступало. Проверяется подозрительный предмет", - сообщили в полиции.

У в 16:00 должна начаться акция в поддержку ЛГБТ-сообщества.