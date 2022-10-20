У здания Капитолия в Вашингтоне мужчина припарковал фургон с оружием, его задержали

Об этом сообщило издание Reuters .

Отмечают, что житель штата Джорджия был задержан правоохранителем. В разговоре с ним выяснилось, что мужчина оказался у Капитолия не один, а с двумя пассажирами. Вместе с ними он хотел передать документы в суд. О том, зачем ему оружие, он не объяснил.

Мужчину взяли под стражу и обвиняют в перевозке дробовика и двух пистолетов. Ехали с ним пассажиров задержали, но не арестовали.

Полиция Капитолия отмечает, что ежегодно десятки человек арестовываются за попытки пронести оружие на территорию Конгресса США.