У здания, где проходит суд над Саакашвили, произошли столкновения между полицейскими и активистами

Об этом сообщает "Грузия Online".



В связи с ужесточением мер безопасности, представителям СМИ и протестующим сегодня не разрешают заходить во двор суда.



По информации издания, несмотря на запрет, несколько активистов перебрались через забор с розами и флагами в руках. Полиция насильственно вывела их из местности. Некоторые из них сопротивлялись правоохранителям и полицейские использовали перечные баллончики.



В результате пострадали несколько активистов и телеоператоров. На месте находятся бригады скорой помощи и оказывают первую медицинскую помощь. В данный момент неизвестно, сколько из них необходимо перевезти в клинику.



После инцидента активисты вышли на дорогу и перекрыли движение.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября Мехеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.

11 ноября Саакашвили пообещал прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую больницу.

19 ноября сообщалось, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили согласился прекратить голодовку в случае перевода в военный госпиталь города Гори.

20 ноября Михеил Саакашвили прекратил голодовку после перевода из тюремной больницы в военный госпиталь.

25 ноября врач заявил, что состояние здоровья Михеила Саакашвили удовлетворительное.

29 ноября проходит судебный процесс над Михеилом Саакашвили по делу о разгоне митинга в 2007 году и разгроме офиса телекомпании "Имеди".

Посол США в Грузии Келли Дегнан призвала сторонников экс-президента выражать свою позицию исключительно мирными методами.