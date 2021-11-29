У здания, где проходит суд над Саакашвили, произошли столкновения между полицейскими и активистами
Ситуация у суда, где начался процесс по делу Михеила Саакашвили, обострилась: произошли столкновения между сторонниками экс-президента и полицейскими
Об этом сообщает "Грузия Online".
В связи с ужесточением мер безопасности, представителям СМИ и протестующим сегодня не разрешают заходить во двор суда.
По информации издания, несмотря на запрет, несколько активистов перебрались через забор с розами и флагами в руках. Полиция насильственно вывела их из местности. Некоторые из них сопротивлялись правоохранителям и полицейские использовали перечные баллончики.
В результате пострадали несколько активистов и телеоператоров. На месте находятся бригады скорой помощи и оказывают первую медицинскую помощь. В данный момент неизвестно, сколько из них необходимо перевезти в клинику.
После инцидента активисты вышли на дорогу и перекрыли движение.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Мехеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 11 ноября Саакашвили пообещал прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую больницу.
- 19 ноября сообщалось, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили согласился прекратить голодовку в случае перевода в военный госпиталь города Гори.
- 20 ноября Михеил Саакашвили прекратил голодовку после перевода из тюремной больницы в военный госпиталь.
- 25 ноября врач заявил, что состояние здоровья Михеила Саакашвили удовлетворительное.
- 29 ноября проходит судебный процесс над Михеилом Саакашвили по делу о разгоне митинга в 2007 году и разгроме офиса телекомпании "Имеди".
- Посол США в Грузии Келли Дегнан призвала сторонников экс-президента выражать свою позицию исключительно мирными методами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.04
Покупка 27.04Продажа 27.32
-
EUR
Покупка 30.38Продажа 30.85
- Актуальное
- Важное