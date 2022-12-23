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У здания Еврокомиссии задержали двух бельгийских солдат с боеприпасами

23 декабря, 2022 пятница
20:04
Мир

Двое военнослужащих бельгийских военно-воздушных сил были арестованы вблизи здания Еврокомиссии, у них были боеприпасы

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление представителя прокуратуры Брюсселя.

"Два человека были задержаны, заслушаны полицейскими службами и после заслушивания отпущены", - сказал он.

Отмечается, что двое солдат бельгийских ВВС были задержаны в самом центре европейского квартала Брюсселя у здания Еврокомиссии. Их арестовали за хранение боеприпасов. Спикер "не смог подтвердить происхождение упомянутых боеприпасов" и сказал, что "идет расследование", чтобы определить, откуда они происходят.

Как отмечает газета Het Nieuwsblad, местные жители увидели, как двое мужчин наугад стреляли из огнестрельного оружия через открытое окно и вызвали полицию. Оружие оказалось пневматическим, как выяснила полиция. Но, обыскав здание, полицейские обнаружили более 200 патронов, "предназначенных для пистолетов-пулеметов, используемых бельгийскими войсками".

В заявлении для Politico министр обороны Бельгии Людин Дедондер заявила, что не будет делать никаких "конкретных заявлений" по этому делу, поскольку его сейчас расследуют как ее министерство, так и судебные службы. При этом она добавила, что "необходимые меры предосторожности были приняты немедленно", как только началось расследование.

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