У здания Еврокомиссии задержали двух бельгийских солдат с боеприпасами
Двое военнослужащих бельгийских военно-воздушных сил были арестованы вблизи здания Еврокомиссии, у них были боеприпасы
Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление представителя прокуратуры Брюсселя.
"Два человека были задержаны, заслушаны полицейскими службами и после заслушивания отпущены", - сказал он.
Отмечается, что двое солдат бельгийских ВВС были задержаны в самом центре европейского квартала Брюсселя у здания Еврокомиссии. Их арестовали за хранение боеприпасов. Спикер "не смог подтвердить происхождение упомянутых боеприпасов" и сказал, что "идет расследование", чтобы определить, откуда они происходят.
Как отмечает газета Het Nieuwsblad, местные жители увидели, как двое мужчин наугад стреляли из огнестрельного оружия через открытое окно и вызвали полицию. Оружие оказалось пневматическим, как выяснила полиция. Но, обыскав здание, полицейские обнаружили более 200 патронов, "предназначенных для пистолетов-пулеметов, используемых бельгийскими войсками".
В заявлении для Politico министр обороны Бельгии Людин Дедондер заявила, что не будет делать никаких "конкретных заявлений" по этому делу, поскольку его сейчас расследуют как ее министерство, так и судебные службы. При этом она добавила, что "необходимые меры предосторожности были приняты немедленно", как только началось расследование.
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