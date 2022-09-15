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У заместителя главы Верховного Суда Украины есть российский паспорт – Схемы

15 сентября, 2022 четверг
21:39
Украина

Заместитель главы Верховного Суда и глава Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдан Львов кроме украинского имеет гражданство Российской Федерации

Об этом говорится в расследовании "Схема".

В 2017 году во время конкурса в Кассационный хозяйственный суд Львов отметил в анкете, что не имеет гражданства другой страны. Но "Схемы" установили, что это не соответствует действительности.

Российский паспорт Богдан Львов получил еще в конце 90-х. Журналисты получили выписку из реестра "Роспаспорт" из двух разных источников. По этим данным паспорт гражданина РФ Богдана Львова оформлен в Москве в 1999 году. В октябре 2012 года на имя Богдана Львова, который уже занимал должность судьи Высшего хозяйственного суда Украины, был оформлен новый паспорт гражданина РФ. Основанием для замены документа стало достижение судьей 45-летнего возраста. Заявление на новый паспорт подано от имени Львова.

Сам судья утверждает, что о своем российском гражданстве ему стало известно только от журналистов и говорит, что это, вероятно, попытка его дискредитировать.

  • Напомним, Украина разработала законопроект об уголовной ответственности за получение российского паспорта на временно оккупированных территориях.
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