У заключенных в ОРДЛО требуют деньги, не передают им лекарства, содержат в помещениях без окон, дверей, воды и отопления, - Денисова

Об этом сообщила в Telegram уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



"Руководство Макеевской колонии №32 и Снежнянской исправительной колонии №127 систематически запугивает и требует деньги у заключенных с целью неправомерного обогащения. На каждого устанавливается определенная сумма денежных средств, которую необходимо ежемесячно отдавать. Заключенных, которые отказываются платить администрации учреждения, переводят в другой барак, не приспособленный для проживания, - там частично нет дверей, окон, отсутствует централизованное отопление, водоснабжение и канализация. В осенне-зимний период заложники остаются практически "на улице" при том, что их здоровье подорвано пытками и голодом. Они имеют тяжелые хронические заболевания: диабет, болезни сердца и нервной системы. К тому же ситуация с распространением COVID-19 в колонии крайне критическая. Многие из заключенных имеют все признаки заболевания: высокая температура тела, сильный кашель, потеря вкуса и обоняния, у некоторых выраженные диспепсические расстройства. Однако медицинская помощь им не предоставляется, а переданные родственниками лекарственные препараты не доходят из-за хищения администрацией. В течение дня больным заложникам запрещено прилечь на кровать, ведь за это они получат наказание карцером за нарушение режима", - рассказала Денисова.



Омбудсмен подчеркнула, что указанные факты являются прямым нарушением гарантированных норм ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.



"Обратилась к главе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильде Богнер и главе делегации Международного комитета Красного Креста в Украине госпожа Флоранс Жиллетт о проведении Мониторинговых визитов в указанные учреждения для восстановления нарушенных прав наших граждан и предоставления им надлежащей медицинской помощи. Также прошу представителя ОБСЕ в гуманитарной подгруппе в Трехсторонний контактной группе Шарлотту Реландер принять меры реагирования на указанные случаи нарушения прав граждан ", - добавила Денисова.

Напомним, ранее советник главы украинской делегации в ТКГ Гайде Ризаева сообщила, что на оккупированной Донецкой области, в колонии убили трех граждан Украины.