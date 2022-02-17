У заключенного оккупантами в ОРДО украинца Архипова существенные проблемы со здоровьем и нуждается в немедленном освобождении, - Денисова
Украинец и отец восьмерых детей Анатолий Архипов, которого оккупанты содержат в Макеевской колонии, испытывает проблемы с сердцем и зрением и не получает медицинской помощи
Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова.
Анатолий Архипов – житель Красногоровки Мариинского района Донецкой области. Работал водителем скорой помощи. Мужчину задержали 16 октября 2017 года, когда он возвращался из временно оккупированного Донецка от сына. Оккупанты подбросили взрывчатку к машине украинца во время контроля на КПВВ "Александровка".
Три года мужчина провел в СИЗО Донецка. В 2020 году "верховный суд ДНР" назначил ему 16 лет заключения за "шпионаж, незаконное хранение, контрабанду оружия и подготовку террористического акта".
Анатолий Архипов испытывает проблемы с сердцем и желудком. В незаконном заключении он перенес микроинсульт. Из-за повышенного артериального давления украинец страдает постоянной головной болью, у него существенно ухудшилось зрение. Никакой медицинской помощи в исправительной колонии мужчине не оказывают.
"Все вышеназванные действия по отношению к Анатолию Архипову являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года", - подчеркнула омбудсман.
Людмила Денисова обращается к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно совершить визит к Анатолию Архипову, содействовать его немедленному увольнению, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для задания вопроса о
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