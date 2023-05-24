У захватчиков на Херсонщине все так плохо с паспортизацией, что на псевдопраймериз позволяют голосовать с паспортом Украины, - облсовет
Россияне разрешают по украинскому паспорту участвовать в незаконных праймериз перед псевдовыборами в Госдуму на оккупированной Херсонщине
Об этом в эфире Еспресо заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
"Они проводят там цирк и театр абсурда - "праймериз" от "Единой России" на областную псевдовласть. Они там выбирают кандидатов от ЕР. Что интересно и очень важно на самом деле, реальный показатель, а не пропаганда - настолько все плохо с паспортизацией, несмотря на то, что они очень давят на людей. Определенный процент вынужден их брать, чтобы спасти жизнь и здоровье. Россияне позволяют по украинскому паспорту участвовать в этом цирке. Это то, что там происходит там", - рассказал он.
- Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что на территории временно оккупированного региона россияне и коллаборанты репетируют проведение "выборов".
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