Данные на 12 июня сообщил Институт изучения войны (ISW).

Оккупанты продолжают наземные штурмы в Северодонецке и его окрестностях под прикрытием артиллерийского огня, но не установили полный контроль над городом.

Также россияне провели безуспешные штурмовые операции во Врубовке и Николаевке.

В ISW отметили, что захватчики, вероятно, рассчитывают, что смогут прорваться либо в районе Тошковки, либо из Попасной на север, а затем оцепить Лисичанск или атаковать его с западного берега Северского Донца.

Однако очередная попытка российских войск атаковать Тошковку оказалась безуспешной.

Также захватчики разрушили два моста через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском и ведут массированный обстрел третьего.

"Российские войска, в принципе, должны стремиться захватить мосты, а не разрушать их, поскольку у них есть проблемы с форсированием реки Северский Донец. Возможно, они надеются заблокировать украинских защитников в Северодонецке, отрезав им путь к отступлению, но кажется маловероятным, что выгода от захвата относительно небольшого числа военных ВСУ выше затрат на создание переправы через реку", - отмечают в Институте.

Аналитики сообщают, что российские войска пытаются продвигаться к юго-востоку от Изюма в направлении Славянска и достигли определенного прогресса.

Так, враг предпринимал безуспешные попытки продвижения на Долгенькое, Долину и Мазановку между Изюмом и Славянском.

Отмечается, что россияне, возможно, пытались оттеснить украинские силы от линии фронта на северо-востоке Харьковщины и 12 июня обстреляли украинские позиции в Харькове и вокруг него.

Как пишут аналитики ISW, на юге Украины оккупанты сосредоточились на обороне.

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