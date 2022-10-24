Об этом сообщает проект "Схемы" от Радио Свобода .

С тех пор он четырежды избирался народным депутатом Украины и был членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, что предусматривало получение доступа к государственной тайне.

Журналисты сообщают, что располагают соответствующими документами.

Согласно выписке из системы АС "Роспаспорт", 15 октября 2000 года Вячеслав Богуслаев обратился в паспортно-визовый отдел внутренних дел в Москве с заявлением о получении паспорта гражданина РФ, в обмен на советский паспорт от 1979 года. Дата получения паспорта гражданина Российской Федерации – 18 октября 2000 года.

Вячеслав Богуслаев также имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его паспорту гражданина РФ. Это подтверждается через сайт российской налоговой службы.

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Как отмечено в публикации, проверка номера паспорта в реестре Главного управления по миграции Министерства внутренних дел РФ подтвердила, что номер паспорта не находится в перечне недействительных.

Напомним, в Запорожье задержан экс-директор "Мотор Сичи" Богуслаев, - СМИ

СБУ распространила доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" Богуслаева с Россией

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