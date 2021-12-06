У заблокированной сети АЗК Glusco появился новый владелец
Сеть АЗК Glusco приобрел греческий предприниматель Димитриос Анифантакис
Об этом сообщает пресс-центр Glusco.
Новым владельцем швейцарской компании Glusco Energy SA, имеющей в Украине более 100 АЗК и четыре нефтебазы, стал предприниматель Димитриос Анифантакис.
Он гражданин Греции, более 30 лет работает в области глобальной торговли энергоресурсами. Также Анифантакис занимал руководящие должности в Litasco, BP plc, Cargill SA, Motor Oil Hellas. Сейчас предприниматель входит в Совет директоров Motor Oil Hellas - крупнейшую греческую нефтеперерабатывающую группу, которая имеет около 1500 АЗС в Греции и за рубежом.
До этого сеть АЗС принадлежала израильскому бизнесмену Нисану Моисееву.
- Напомним, 11 марта 2021 года СБУ провела более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления компании.
- СБУ и ГНС обвинили сеть АЗС в "теневой реализации некачественных нефтепродуктов". По информации следствия, приблизительная сумма уклонения от налогов составляет 240 млн грн. В Glusco опровергли обвинения, но полноценная работа сети была заблокирована.
- В июле 2021 года сеть АЗС Glusco возобновила работу, продолжив реализацию только сжиженного газа и сопутствующих товаров в пристанционных магазинах.
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