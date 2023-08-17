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У южных островов Японии впервые совместно прошли 11 боевых кораблей Китая и РФ

17 августа, 2023 четверг
18:03
Мир

У южных островов японской префектуры Окинава в четверг, 17 августа, впервые совместно прошли одиннадцать боевых кораблей Китая и РФ: Токио считает это демонстрацией силы

Об этом информирует Kyodo News .

По данным министерства обороны Японии, среди шести китайских и пяти русских кораблей были эсминцы. Их заметили в 280 километрах от южного японского острова Окинотори в Тихом океане. Они направлялись к Восточнокитайскому морю, пройдя через воды между главным островом японской префектуры Окинава и островом Мияко.

"Это был первый случай, когда китайские и российские корабли вместе прошли через этот район. Очевидно, корабли участвовали в совместном патрулировании, которое Китай и Россия провели недавно в Тихом океане", - отмечает издание.

Минобороны Японии заявило, что передало Китаю и России через дипломатические каналы свою обеспокоенность "с точки зрения национальной безопасности". Там добавили, что считают неоднократные совместные военные действия двух стран вокруг Японии "явно направленными на демонстрацию силы против нашей страны".

  • 6 августа сообщалось, что Китай и РФ провели совместную военно-морскую операцию вблизи Аляски. В США отреагировали .
Россия
Китай
Япония
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