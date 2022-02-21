У YouTube появился индикатор, показывающий прямые трансляции

Об этом сообщает Gizchina.

Отмечено, что благодаря индикатору пользователям будет проще найти каналы, ведущие прямую трансляцию.

Индикатор представлен в форме кольца со словом Live вокруг изображения профиля канала.



Чтобы автоматически подключиться к прямой трансляции, нажмите на иконку.

Такая возможность уже давно используется на трансляциях TikTok и Instagram.