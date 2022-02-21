У YouTube появился индикатор, показывающий прямые трансляции
Youtube добавил специальный индикатор для прямой трансляции
Об этом сообщает Gizchina.
Отмечено, что благодаря индикатору пользователям будет проще найти каналы, ведущие прямую трансляцию.
Индикатор представлен в форме кольца со словом Live вокруг изображения профиля канала.
Чтобы автоматически подключиться к прямой трансляции, нажмите на иконку.
Такая возможность уже давно используется на трансляциях TikTok и Instagram.
- Напомним, Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой активизировать работу по открытию в Украине представительств компаний Google (YouTube) и Meta Platforms (Facebook, Instagram).
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