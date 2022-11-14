У ВСУ в Луганской области - инициатива по всей линии фронта, - глава Северодонецкого РВА Власенко
Вооруженные силы Украины имеют инициативу по всему фронту в Луганской области – на определенных участках войска вышли из обороны
Об этом в эфире Эспрессо сказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.
"Здесь горячо. Белогоровка, Лиманское направление, вокруг Сватового - севернее и южнее. Линия столкновения, она активна. Если несколько дней назад у наших ребят были успехи только на Сватовском направлении, а по Белогоровке и Кременной мы были в обороне, то по состоянию на сейчас инициатива по всей линии по ВСУ. Сегодня они давят на оккупационные войска. Готовимся к деоккупации, формируем плацдармы для деоккупации Луганщины", - рассказал он.
- 14 ноября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что включая Макеевку, ВСУ уже освободили 12 населенных пунктов в Луганской области.
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