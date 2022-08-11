У ВСУ очень эффективный симбиоз артиллерии и воздушных средств корректировки, - военный эксперт Целуйко
Эффективный симбиоз артиллерии и воздушных средств корректировки позволяет ВСУ наносить российской армии значительные потери
Об этом в эфире Эспрессо заявил военный аналитик Вячеслав Целуйко.
"Украинская армия достаточно технологична благодаря адекватной тактике и западным поставкам вооружения и тем средствам, которые им помогают эффективно работать. Взаимодействие между артиллерией и воздушными средствами поиска противника и корректировки отрабатывается на 147%, как говорится. Здесь очень эффективный симбиоз получается, что позволяет максимально эффективно использовать снаряды для артсистем и позволяет украинской артиллерии в меньшинстве, не только эффективно противостоять российской артиллерии, но и наносить российской армии значительные потери", - сказал он.
Целуйко также отметил важность системы спутникового интернета Starlink от Илона Маска.
"Благодаря ей, украинская система связи, даже при использовании систем радиоэлектронной борьбы со стороны РФ, позволяет на низком тактическом уровне сохранять связь и управляемость подразделениями, и в том числе, эффективно корректировать украинскую артиллерию.", - подытожил аналитик.
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