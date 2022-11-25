У ВСУ есть все преимущества для продолжения наступления на армию РФ зимой, - министр обороны Британии Уоллес
Министр обороны Британии Бен Уоллес призвал украинские войска сохранять темп и продолжать стремительные атаки на российские силы в течение зимних месяцев
Об этом Уоллес рассказал в интервью Daily Beast, информирует BBC.
"Учитывая преимущество, которое украинцы имеют в подготовке, оборудовании и качестве боевого состава против деморализованных, плохо обученных, плохо оснащенных россиян, в интересах Украины сохранить темп зимой. Они имеют 300 тысяч единиц арктического боевого снаряжения, полученного от международного сообщества", - отметил министр.
Уоллес похвалил украинцев за то, что они удивили весь мир, продемонстрировав собственное мужество и мастерство, а также огромные изъяны российских вооруженных сил.
"Недавно российское подразделение было развернуто без еды и носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофа для человека, отправляющегося на поле боя. […] Они отправляют их в мясорубку и используют огромное количество артиллерии. Только страна, которая не заботится о свой народ может отправить 100 тысяч своих людей, чтобы они были либо мертвыми, либо ранеными, либо дезертировать", - сказал Уоллес.
- Напомним, к середине декабря Великобритания планирует доставить палатки с подогревом и более 25 000 комплектов одежды для экстремально холодной погоды, что обеспечит военнослужащим ВСУ возможность действовать и выживать в условиях низких температур в Украине.
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