У ВСУ есть все преимущества для продолжения наступления на армию РФ зимой, - министр обороны Британии Уоллес

Об этом Уоллес рассказал в интервью Daily Beast, информирует BBC.

"Учитывая преимущество, которое украинцы имеют в подготовке, оборудовании и качестве боевого состава против деморализованных, плохо обученных, плохо оснащенных россиян, в интересах Украины сохранить темп зимой. Они имеют 300 тысяч единиц арктического боевого снаряжения, полученного от международного сообщества", - отметил министр.

Уоллес похвалил украинцев за то, что они удивили весь мир, продемонстрировав собственное мужество и мастерство, а также огромные изъяны российских вооруженных сил.

"Недавно российское подразделение было развернуто без еды и носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофа для человека, отправляющегося на поле боя. […] Они отправляют их в мясорубку и используют огромное количество артиллерии. Только страна, которая не заботится о свой народ может отправить 100 тысяч своих людей, чтобы они были либо мертвыми, либо ранеными, либо дезертировать", - сказал Уоллес.

Напомним, к середине декабря Великобритания планирует доставить палатки с подогревом и более 25 000 комплектов одежды для экстремально холодной погоды, что обеспечит военнослужащим ВСУ возможность действовать и выживать в условиях низких температур в Украине.

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