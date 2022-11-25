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У ВСУ есть все преимущества для продолжения наступления на армию РФ зимой, - министр обороны Британии Уоллес

25 ноября, 2022 пятница
19:20
война с Россией

Министр обороны Британии Бен Уоллес призвал украинские войска сохранять темп и продолжать стремительные атаки на российские силы в течение зимних месяцев

Об этом Уоллес рассказал в интервью Daily Beast, информирует BBC.

"Учитывая преимущество, которое украинцы имеют в подготовке, оборудовании и качестве боевого состава против деморализованных, плохо обученных, плохо оснащенных россиян, в интересах Украины сохранить темп зимой. Они имеют 300 тысяч единиц арктического боевого снаряжения, полученного от международного сообщества", - отметил министр.

Уоллес похвалил украинцев за то, что они удивили весь мир, продемонстрировав собственное мужество и мастерство, а также огромные изъяны российских вооруженных сил.

"Недавно российское подразделение было развернуто без еды и носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофа для человека, отправляющегося на поле боя. […] Они отправляют их в мясорубку и используют огромное количество артиллерии. Только страна, которая не заботится о свой народ может отправить 100 тысяч своих людей, чтобы они были либо мертвыми, либо ранеными, либо дезертировать", - сказал Уоллес.

  • Напомним, к середине декабря Великобритания планирует доставить палатки с подогревом и более 25 000 комплектов одежды для экстремально холодной погоды, что обеспечит военнослужащим ВСУ возможность действовать и выживать в условиях низких температур в Украине.

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Великобритания
наступление ВСУ
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