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Аналитика

У ВСУ есть возможности, чтобы минимизировать попытку наступления РФ. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
18 июля, 2023 вторник
21:34
Статьи Сергей Згурец

На этот раз рассказываю о ситуации с наступлением россиян на участке "Купянск-Сватово-Кременная", положении в Бахмуте и способах борьбы с российскими дронами

Попытка наступления россиян не является неожиданной для ВСУ

На участке "Купянск-Сватово-Кременная" сосредоточена одна из наиболее боеспособных группировок российских оккупантов - "Запад". Это одна танковая армия, четыре общевойсковых армии и один армейский корпус. Количество вражеских сил и планы врага не являются секретом для Украины, так что ни о какой наступательной неожиданности речь не идет. Группировка врага велика, но Силы обороны не дают им достичь прогресса уже много месяцев и мощно наносят удары по россиянам. Однако враг решил попробовать крепость нашей обороны и сразу на нескольких участках.

В первую очередь, речь идет о движении россиян от Масютовки к Лиману Первому на Купянск и Боровую на севере. По центру – это направление "Нижняя Дуванка – Новоселовское". Конечно, это линия фронта от Сватового до Кременной и дальше на юг. Атаки здесь РФ осуществляет через целую сеть наших населенных пунктов - от Кармазиновки и вниз: Макеевка, Невское, Терны, Ямполевка, Торское и вплоть до боев в Серебрянском лесничестве. Возможно противодействие отдельным позициям нашей обороны. Отдельные населённые пункты уже переходили от одной стороны к другой. А достаточно ли сил у россиян для широкомасштабных прорывов с выходом на рубеж по реке Оскол? Не уверен, потому что долгое время такие попытки делались и не имели результата.

Карта. Луганщина. Харківщина. (Купянськ, Сватове, Кремінна, Лиман) 140723

Появление шестой армии и первой танковой. Если враг использует эти резервы для наступательных действий – какие последствия? Думаю, что в наступлении РФ может потерять все эти ограниченные резервы на участках, давно подготовленных ВСУ для обороны. Также не забываем о резервах украинской стороны. По-моему, их использование не повлияет на темпы наступательных действий на Запорожском фронте. Даже если у врага и есть на это надежда. У ВСУ достаточно возможностей для того, чтобы минимизировать риски текущей активности россиян.

Бахмут: наступление ВСУ продолжается

Ситуация на Бахмутском направлении понятна. Есть наступательные действия сил обороны и на севере, и на юге. На севере идут боевые действия с продвижением в направлении господствующих высот на Берховке с боями в сторону Ягодного.

Заместитель командира батальона "Свобода" (4-я бригада оперативного назначения Нацгвардии) Владимир Назаренко сказал, что есть попытки передвижения врага – продвижений, штурмов. Им дают отпор. По его словам, у россиян не заканчиваются боеприпасы к количеству имеющихся стволов. У всех этих участков много вырытых окопов - довольно сложно выбивать врага. По мнению Назаренко, эту проблему разрешат кассетные боеприпасы. Он надеется, что россияне понесут потери быстрее, чем будут пытаться занять какие-то позиции во время отступления.

Карта. Бахмут. 140723

Назаренко добавил, что освобождение территории - это хорошо спланированные операции, цель которых - максимально сохранить людей. Он подчеркнул, что многие на мирной территории смотрят на контрнаступление и все хотят, чтобы быстрее закончилась война. Не надо это делать за счет поспешных необдуманных шагов, которые могут привести к потерям. Каждое действие должно быть максимально спланировано и безопасно, чтобы уберечь солдата, сержанта, освобождающего окоп или посадку. Важны слаженные действия авиации, бронетехники, артиллерии.

Борьба с русскими дронами: нужно создавать единую систему защиты

Нацгвардиец отметил, что РФ многие месяцы использует БПЛА "Ланцет". Силы обороны научились определенным образом противодействовать, но это не приятная вещь. По его мнению, современная война – это война навыков, технологий, динамики, умений, координации. Враг тоже пытается адаптироваться.

Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский заявил, что сюжет относительно "ланцетов" на российском ТВ - это обычная пропаганда и производство не такое массовое как они показывают. Но все же проблема существует. Сравнивать объемы производства дронов в РФ и Украине несколько неправильно. "Ланцетам" эффективнее всего может противостоять радиоэлектронная борьба. По мнению эксперта, нужно уделять больше внимания именно РЭБ – строить многоуровневую систему защиты и противодействия. В нее могут входить станции подавления для БПЛА. Это так называемый окопный РЭБ, который будет противодействовать дронам на линии фронта. Также нужно оборудовать комплексами антидроновой защиты военную технику, которые обнаружив частоты дронов, активируют защиту в виде электромагнитного купола. Храпчинский добавил, что это все должно быть объединено в единую систему, которая будет защищать объекты и вдали от фронта.

Храпчинский, работающий в фирме, разрабатывающей технологии радиоэлектронной борьбы, заявил, что у них есть комплексное решение всех вопросов: и "окопный" РЭБ, и антидроновые ружья, и станции для подавления сигнала, телеметрии. Он заявил, что есть желание, чтобы Минобороны реагировало быстрее на их предложения и предлагало контракты с перспективной оплатой, чтобы можно было выполнять заказы. Храпчинский заявил, что его компания может производить 40-60 антидроновых ружей в месяц и есть возможности по увеличению производства. Он добавил, что самая лучшая модификация ружья стоит 580 тыс. грн. Заказывают больше волонтеров, но есть заказы от Нацполиции и Нацгвардии.

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