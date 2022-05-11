Такое мнение эксперт высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"В Николаеве, Харькове, Одессе и на любой территории Украины остается угроза ракетных обстрелов. Такая угроза будет оставаться, пока будет продолжаться война. В России есть возможность обстреливать любой город Украины. Если говорить об артиллерийских обстрелах, то Николаев пока не будет освобождены Херсонская область, Харьков и Сумы могут обстреливаться из артиллерии. В России есть возможность со своей территории обстреливать наши пограничные города из артиллерии", - пояснил Коваленко.



Коваленко подчеркнул, что в РФ есть образцы реактивной артиллерии, которая достаточно опасна на больших расстояниях.



"Россияне имеют реактивную артиллерию, которая является большой угрозой для Харькова. Поэтому я являюсь большим сторонником того, чтобы Украина начала наносить удары по объектам военной инфраструктуры на территории РФ. ВСУ имеет возможность это делать. Мы можем уничтожать военные объекты вдоль всего 500 км границы, которую мы контролируем2, - добавил Коваленко.

По состоянию на 10 мая Вооруженные силы Украины уволили 4 населенных пункта в Харьковской области: Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак

10 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины постепенно освобождают Харьковскую область .

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