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Аналитика

У ВСУ есть возможность создать жесткую линию обороны в центре Донбасса. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
6 июля, 2022 среда
22:49
Статьи Сергей Згурец

У врага есть две зоны концентрации сил, где он будет действовать и попытается обеспечить продвижение в Славянск и Краматорск

Оценки британской разведки

Британская разведка говорит, что ситуация характеризуется низкими темпами продвижения и массированными артиллерийскими ударами со стороны врага. Войска РФ артиллерией уравнивали объекты с землей. Такая тактика, как оценивают британцы, будет использоваться и дальше, когда придется выходить россиянам на объекты Донецкой области. Следующим ключевым противостоянием, как считают британцы, будет битва за Славянск, от которого российские силы находятся примерно в 20 км. Этот вывод сегодня подтвердила заместитель Минобороны Украины Анна Маляр. Она сказала, что на Славянском направлении продолжаются упорные бои, обе стороны используют мощную силу. Скорее речь идет об использовании минометов, артиллерии и других средств, применяемых обеими сторонами.


Возвращаемся к отчету британской разведки. Отмечу, что, комментируя выход украинских войск от Северодонецка и Лисичанска, британцы положительно оценили процедуру этих мер. Утверждая, что украинские войска отошли в надлежащем порядке, согласно существующим планам. Есть реальная вероятность того, что ВСУ смогут отступить к выпрямленной и более пригодной к обороне линии фронта.

Анализ ситуации на фронтах

Лисичанский фронт интересен тем, что Россия будет стремиться давить и использовать свой истощенный, но действующий потенциал для того, чтобы быстрее выйти в Славянск и Краматорск, чем мы сможем стабилизировать линию обороны вдоль трассы Северск - Соледар - Бахмут. Эта линия обороны стабилизирована. Господствующие высоты вокруг этой трассы от Северска до Бахмута будут представлять тяжелое препятствие для любых действий противника. У ВСУ есть возможности, чтобы начать жесткую линию обороны в центре Донбасса и остановить продвижение российских войск, которые планируют выйти на Славянск и иметь возможность пробить нашу оборону возле Славянска. Если мы будем использовать зарубежное вооружение, то сможем применять его в соответствии с текущей тактикой и ситуацией.

У врага есть две зоны концентрации сил, на которых он будет действовать, и попытается обеспечить продвижение в Славянск и Краматорск. Таких направлений есть два. Первый – от Изюма на Долину , Краснополье, Богородичное , которые враг атаковал, но ВСУ отразили их. Также противник пытался продвинуться на Славянск от Довгенького через Мазановку . Российские войска пытаются найти способы выхода на Славянск разными направлениями. Зарубежная техника может подойти вовремя и желательно, чтобы она поступала раньше. Пока мы ведем боевые действия, опираясь на потенциал советского вооружения, ограниченно, но эффективно используем HIMARS.

Второе направление, где враг пытается пробиваться, это от Лисичанска на Северск. Верхнекаменное, Белогоровка и Григоровка – это направление, где ВСУ отражает действия противника и не дает возможности двигаться в сторону Северска.

Следующее направление – это силы вокруг Бахмута. Враг пытается использовать накопленный потенциал, который сконцентрирован вокруг Попасной. Войска вокруг Бахмута пытаются создать условия для наступательной операции, но сосредоточены на перекрытии трасс, выходящих на Бахмут. Таких трасс несколько, они идут на Бахмут двумя путями: от Попасной, от населенных пунктов Рота и Возрождения. В этой зоне действуют штатные подразделения русской армии и вагнеровцы, которые более дееспособны и обеспечивают определенные успехи продвижения российских войск на этом участке.

Следующее направление, которое тоже связано с Бахмутом – это Новолуганское, Вершина, Кодема. Были обстрелы этих населенных пунктов и попытки двигаться, чтобы обеспечивать перерезание ряда трасс с выходом на Бахмут. Узел обороны, связанный со Славянском и Краматорском, остается соблазнительным для российской армии, пытающейся по нескольким направлениям обеспечить продвижение. Но все неприятельские продвижения блокируются украинской армией. Такая ситуация будет характерна в ближайшие дни и недели.

Южное направление

На Юге украинские войска продолжают продвижение по определенным направлениям. Херсонское направление характеризуется тем, что около 13 БТГ противника рассеяны на широком фронте, который составляет около 250 км. В таких условиях можно реализовать меры, связанные с вытеснением противника.

Ряд иностранных экспертов говорит о том, что Украина должна правильно выбрать и использовать это окно возможностей. У нас есть определенный потенциал, а враг еще не смог закрепиться на этом участке. Враг пытается обеспечить усиление своей обороны артиллерией и средствами ПВО. Эта тенденция у противника продолжается, и нам нужно выбрать момент для проведения контрнаступательных действий.

Война продолжается и каждый день имеет свои особенности – темные и светлые участки.

Риски участия Беларуси в войне против Украины

Есть риски, что под давлением Путина белорусский диктатор Лукашенко готов использовать армию для боевых действий против Украины. В выводах наших военных мы слышим, что признаков наступательной группировки со стороны Беларуси на сегодняшний день не существует. 7 белорусских батальонов находятся на границе с Украиной уже долго и готовятся быть там до конца года. Не считая этого - продолжаются учения, срок которых продлен на несколько недель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Когда будут наступать белорусы и будут ли наступать вообще: прогнозы военных экспертов.

А самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко сделал ряд заявлений о том, что создана единая армия и что он давно определил участие Беларуси в спецоперации против Украины как необходимый шаг. Военная истерия активно поддерживается Лукашенко. И мы не можем этого игнорировать. Техника и вооружения, которые находятся в арсеналах белорусской армии, определенными порциями передается для усиления российской армии, то есть создаются условия для дальнейших агрессивных действий против Украины.

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Луганщина
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