English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Статьи У ВСУ есть возможность наносить глубинные удары по вражеским тылам. Колонка Сергея Згурца
Аналитика

У ВСУ есть возможность наносить глубинные удары по вражеским тылам. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
10 августа, 2022 среда
22:14
Статьи Сергей Згурец

А каким способом это делается – пусть остается тайной. Главное, чтобы был яркий, эффективный и нужный для нас результат

Мосты Херсонщины – ловушка для врага

"Попадание аккуратное, но действенное", - так сегодня сообщило ОК "Юг" об ударах по мосту в Новой Каховке. Было отмечено, что наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсона привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования.

Каховский мост является одной из переправ через реку Днепр в Херсонской области. Другими двумя мостами являются Антоновский автомобильный мост и Антоновский железнодорожный мост в Херсоне, в 70 км от Новой Каховки. Эти мосты обеспечивают логистику всей вражеской группировки на правом берегу Днепра Херсонской области. Там враг занимает территорию, имеющую протяженность 150 км, ширину 60 км, с общим составом в 15 тысяч российских оккупантов.

Противник и дальше пытается перебрасывать дополнительно личный состав в эту ловушку, которую мы скоро закроем. Напомню, что после предыдущих попаданий по Антоновскому мосту, все сообщения российской группировки осуществлялись через Новую Каховку, а после ударов по Каховскому мосту ситуация для врага на этом участке выглядит критически. Можно спрогнозировать, что они попытаются активизировать ремонтные действия, что очень сложно и наводить переправы. Но это на порядок меньше, с точки зрения эффективности, по сравнению с использованием мостов, которыми они пользовались. Нам нужно и дальше дожимать противника, перерезать соединение и заставлять врага добровольно покинуть нашу землю.

Удары по Крыму

Очень интересна интрига вокруг ударов по Крыму. Напомним, 9 августа на военной авиабазе в Саках, близ поселка Новофедоровка, прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма были видны на значительном расстоянии, как на суше, так и на море. Это вызвало панику у населения и повлекло за собой километровые пробки. Минобороны России заявило, что произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Видим, что это не соответствует действительности. Затем последовало видео, на котором продемонстрировано уничтожение самолетов. И это хороший факт, потому что там был размещен 43-й авиационный полк, а также бомбардировщики Су-24, истребители Су-30 и Су-34. После ударов последовало сообщение Министерства обороны Украины, что уничтожено 9 вражеских самолетов , а также склад с боеприпасами. Стоимость одного самолета Су-34 около 40 млн долларов, а последствия ударов говорят о том, что 300 млн долларов – это ощутимые потери противника.

Удар по авиационной базе вызвал дискуссию в экспертной среде. Расстояние до позиций ВСУ около 200 км, а де-факто, если использовать дальнобойное оружие, нужно еще 230-250 км и в этом смысле не было ни одного образца вооружения в арсенале украинской армии, которое могло бы выполнить такую работу. Мы обсуждали, что это могли быть ATACMS, или доработанная ракета "Нептун". Эти выводы опирались на утверждение издания The New York Times, которое со ссылкой на анонимного представителя Министерства обороны Украины, говорило о том, что этот удар был нанесен украинским оружием, что и повлекло за собой такую дискуссию.

Сегодня добавилась новая составляющая. Другое американское издание Washington Post написало о том, что есть новая версия взрывов на военном аэродроме космических сил России, и постоянным в этой версии есть только зрелищные взрывы, пострадавшие вражеские объекты и самолеты, но не упоминается о дальнобойном оружии. Говорится, что это дело рук украинских спецназовцев и об этом сообщил изданию Washington Post представитель украинского правительства. Собеседник газеты не уточнял детали, но это демонстрирует возможности украинских сил наносить удары по глубокому тылу оккупантов. В этом же сообщении Washington Post упоминается интересный момент об официальном представителе США, который на условиях анонимности сообщил, что американское оружие во время атаки в Крыму не использовалось, но эта атака знаменует качественные изменения в формате введения боевых действий, а также демонстрирует способность украинских сил наносить. удары гораздо глубже у тыл россиян, чем считалось ранее.

Добавлю еще одну деталь: вчера были нанесены удары не только по объекту в Новофедоровке, но и по объекту в Новоалексеевке - это склад с боеприпасами, расположенный на расстоянии 150 км от линии фронта. То есть фактически у украинской армии есть возможности для того, чтобы наносить глубинные удары. А каким способом это делается – пусть остается тайной. Главное, чтобы был яркий, эффективный и нужный для нас результат.

Крым
военные силы Украины
Херсонщина
война с Россией
оккупированные территории
США
Новая Каховка
Военные новости
Колонка Згурца
Читайте также:
Віталій Портников
Автор Виталий Портников
9 августа, 2022 вторник
Украиной и Тайванем конфликт не закончится
Реджеп Эрдоган
7 августа, 2022 воскресенье
Эрдоган после переговоров в Сочи отменил совместную пресс-конференцию и ужин с Путиным, - СМИ
9 августа, 2022 вторник
В Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей Сакского районае
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.76
    Покупка 38.76
    Продажа 39.74
  • EUR
    Покупка 39.21
    Продажа 40.37
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
10 августа
23:53
Карим Бензема
"Реал" уверенно победил "Айнтрахт" в Суперкубке УЕФА
23:36
Появились спутниковые снимки уничтоженных российских самолетов в Крыму
23:30
Польша – на втором месте после США по объемам помощи Украине, – посол Зварыч
23:19
Оккупанты заявили, что в Донецке произошла утечка аммиака
23:13
Эксклюзив
Причина километровых очередей в Васильевке только одна – коррупция, - депутат Запорожского облсовета Лишенко
23:05
ВСУ за сутки уничтожили 2 склада и 1 базу оккупантов
22:44
На фото Владимир Зеленский
Чем больше будет потерь у кафиров, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю, - Зеленский
22:25
В оккупированном Мелитополе раздался взрыв. Горит здание сервисного центра МВД
22:21
Эксклюзив
Солидарность поляков с украинцами за время войны – это начало новой истории отношений, - посол Зварыч
22:17
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 августа
22:13
Из бригады, совершавшей военные преступления в Буче, не осталось ничего, - Радио Свобода
22:03
"Шахтер" разгромил словенский "Домжале" в благотворительном матче
21:55
В России считают, что война в Украине прошла "точку невозвращения"
21:55
Гендиректор МАГАТЭ Гросси выступит на Совбезе ООН с речью о ситуации на ЗАЭС
21:45
Поляки приехали да всякие наемники. Сука, народа положили, бл**дь. Разведка опубликовала перехват разговоров оккупантов
21:34
"Жили как дома". Россиянка устроила истерику, выезжая из Крыма
21:27
"Аталанта" лишилась российского конкурента Малиновского
21:24
Агрессию не будем терпеть: Чехия поддержала запрет выдачи россиянам шенгенских виз
21:24
В ЕС разрешили пользоваться украинскими водительскими правами. Кого это касается
21:23
Российские хакеры сообщили об атаке на производителей HIMARS и Javelin. В компании опровергли
21:14
Два десятка самолетов России круглосуточно патрулируют вокруг украинских границ, - пресс-секретарь Воздушных сил
21:04
С 24 февраля киберполиция предупредила более 300 кибератак на украинские ресурсы
21:03
В Лондоне впервые с 1984 года обнаружили полиомиелит, начали вакцинацию детского населения.
21:00
Официанты "Руски бара" в Черногории обслуживают посетителей с буквой Z на футболках. Посольство Украины среагировало
20:55
"Реал" - "Айнтрахт": Лунин не попал в стартовый состав мадридцев на Суперкубок УЕФА
20:54
Китай отправил в космос 16 новых спутников
20:48
Русские оккупанты в Крыму
Не обращайтесь с нашими детьми, как с собаками. The Insider получил жалобы россиян в прокуратуру о бесчеловечном поведении командиров в армии РФ
20:45
Госспецсвязи советует украинцам, как осуществлять резервное копирование данных
20:34
У правительства Германии нет единого мнения относительно предложения прекратить выдачу виз россиянам
20:31
Гитанас Науседа
Если Путин добьется успеха в Украине, они придут к нашей двери, - президент Литвы
20:28
Украина договорилась об отсрочке долга по еврооблигациям на 2 года
20:24
В Бахмуте по меньшей мере 6 человек погибли в результате российского обстрела
20:16
На Запорожье нацгвардеец из "иглы" сбил российский штурмовик Су-25
20:15
Бен Уоллес считает военные объекты в Крыму законной целью для ВСУ
20:04
В Италии начали расследование в отношении 19-летнего юноши, который якобы уехал защищать Украину
20:02
"Реал" - "Айнтрахт": букмекеры дали окончательный прогноз на Суперкубок УЕФА
20:00
Эксклюзив
Украинские дипломаты работают над обжалованием места России в ООН, - дипломат Ельченко
19:48
Украина договорилась со Швейцарией о представительстве своих интересов в России
19:43
На фото порт "Черноморск"
В порт Черноморска прибыло судно, которое возьмет на борт 30 тыс. тонн украинской кукурузы
19:39
Эксклюзив
Турция попадет во вторичные санкции, если будут доказательства ее помощи России во избежании ограничений, - посол Украины Боднар
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV