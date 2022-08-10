У ВСУ есть возможность наносить глубинные удары по вражеским тылам. Колонка Сергея Згурца

Мосты Херсонщины – ловушка для врага

"Попадание аккуратное, но действенное", - так сегодня сообщило ОК "Юг" об ударах по мосту в Новой Каховке. Было отмечено, что наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсона привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования.

Каховский мост является одной из переправ через реку Днепр в Херсонской области. Другими двумя мостами являются Антоновский автомобильный мост и Антоновский железнодорожный мост в Херсоне, в 70 км от Новой Каховки. Эти мосты обеспечивают логистику всей вражеской группировки на правом берегу Днепра Херсонской области. Там враг занимает территорию, имеющую протяженность 150 км, ширину 60 км, с общим составом в 15 тысяч российских оккупантов.

Противник и дальше пытается перебрасывать дополнительно личный состав в эту ловушку, которую мы скоро закроем. Напомню, что после предыдущих попаданий по Антоновскому мосту, все сообщения российской группировки осуществлялись через Новую Каховку, а после ударов по Каховскому мосту ситуация для врага на этом участке выглядит критически. Можно спрогнозировать, что они попытаются активизировать ремонтные действия, что очень сложно и наводить переправы. Но это на порядок меньше, с точки зрения эффективности, по сравнению с использованием мостов, которыми они пользовались. Нам нужно и дальше дожимать противника, перерезать соединение и заставлять врага добровольно покинуть нашу землю.

Удары по Крыму

Очень интересна интрига вокруг ударов по Крыму. Напомним, 9 августа на военной авиабазе в Саках, близ поселка Новофедоровка, прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма были видны на значительном расстоянии, как на суше, так и на море. Это вызвало панику у населения и повлекло за собой километровые пробки. Минобороны России заявило, что произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Видим, что это не соответствует действительности. Затем последовало видео, на котором продемонстрировано уничтожение самолетов. И это хороший факт, потому что там был размещен 43-й авиационный полк, а также бомбардировщики Су-24, истребители Су-30 и Су-34. После ударов последовало сообщение Министерства обороны Украины, что уничтожено 9 вражеских самолетов , а также склад с боеприпасами. Стоимость одного самолета Су-34 около 40 млн долларов, а последствия ударов говорят о том, что 300 млн долларов – это ощутимые потери противника.

Удар по авиационной базе вызвал дискуссию в экспертной среде. Расстояние до позиций ВСУ около 200 км, а де-факто, если использовать дальнобойное оружие, нужно еще 230-250 км и в этом смысле не было ни одного образца вооружения в арсенале украинской армии, которое могло бы выполнить такую работу. Мы обсуждали, что это могли быть ATACMS, или доработанная ракета "Нептун". Эти выводы опирались на утверждение издания The New York Times, которое со ссылкой на анонимного представителя Министерства обороны Украины, говорило о том, что этот удар был нанесен украинским оружием, что и повлекло за собой такую дискуссию.

Сегодня добавилась новая составляющая. Другое американское издание Washington Post написало о том, что есть новая версия взрывов на военном аэродроме космических сил России, и постоянным в этой версии есть только зрелищные взрывы, пострадавшие вражеские объекты и самолеты, но не упоминается о дальнобойном оружии. Говорится, что это дело рук украинских спецназовцев и об этом сообщил изданию Washington Post представитель украинского правительства. Собеседник газеты не уточнял детали, но это демонстрирует возможности украинских сил наносить удары по глубокому тылу оккупантов. В этом же сообщении Washington Post упоминается интересный момент об официальном представителе США, который на условиях анонимности сообщил, что американское оружие во время атаки в Крыму не использовалось, но эта атака знаменует качественные изменения в формате введения боевых действий, а также демонстрирует способность украинских сил наносить. удары гораздо глубже у тыл россиян, чем считалось ранее.

Добавлю еще одну деталь: вчера были нанесены удары не только по объекту в Новофедоровке, но и по объекту в Новоалексеевке - это склад с боеприпасами, расположенный на расстоянии 150 км от линии фронта. То есть фактически у украинской армии есть возможности для того, чтобы наносить глубинные удары. А каким способом это делается – пусть остается тайной. Главное, чтобы был яркий, эффективный и нужный для нас результат.