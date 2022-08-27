У ВСУ есть шанс истощить врага навсегда, - военный эксперт Глен Грант
Военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант отметил, что ВСУ нужно начать двигаться вперед, руководствуясь рисками и концентрацией сил как основным военным принципом
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На определенном этапе нужно решиться на риски. Одну или две бригады следует максимально вооружить, чтобы именно они были способны мощно ударить по противнику. Лучший стратегический план – это концентрация сил на одном участке или точке, и следовательно – прорыв. Украине придется пойти по этому пути" ", - подчеркнул Глен Грант.
По словам эксперта, такие риски требуют ослабления, а то и отступления в соответствующих местах.
"Если хотите победить, Вы должны идти вперед и начать отвоевывать позиции. У вас есть шансы истощить врага навсегда, но для этого нужно начать двигаться вперед. Для прорыва следует сосредоточиться на одном участке, и только так", - считает Глен Грант.
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