Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На определенном этапе нужно решиться на риски. Одну или две бригады следует максимально вооружить, чтобы именно они были способны мощно ударить по противнику. Лучший стратегический план – это концентрация сил на одном участке или точке, и следовательно – прорыв. Украине придется пойти по этому пути" ", - подчеркнул Глен Грант.

По словам эксперта, такие риски требуют ослабления, а то и отступления в соответствующих местах.

"Если хотите победить, Вы должны идти вперед и начать отвоевывать позиции. У вас есть шансы истощить врага навсегда, но для этого нужно начать двигаться вперед. Для прорыва следует сосредоточиться на одном участке, и только так", - считает Глен Грант.

Украина до конца года могла бы отбросить российских кафиров на позиции 23 февраля, но для "решающего эффекта" Запад должен поставлять оружие в достаточных объемах

27 августа Министерство обороны Соединенных Штатов заключило контракт на 182 млн. долларов с компанией Raytheon Missiles & Defence на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины.

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