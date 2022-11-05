У ВСУ есть несколько механизмов форсирования Днепра, - глава центра безопасности и сотрудничества Кузан
ВСУ может освобождать левый берег Днепра через выход на дамбу в Новой Каховке или в сторону Мелитополя
Об этом сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Эспрессо.
По его словам, в районе Херсона и вдоль берега Днепра россияне уничтожают все плавсредства на правом берегу, чтобы ВСУ не могли форсировать Днепр, который в ширину достигает почти 1 км.
Сергей Кузан предположил, что 40 бронелодок, которые должны предоставить Украине, направлены на форсирование Днепра или Каховского водохранилища. Также глава Украинского центра безопасности и сотрудничества добавил, что можно переправиться на левый берег вертолетами.
"Основной метод форсирования – это район Новой Каховки, то есть выход на Берислав, на правый берег дамбы и боевые действия в районе Новой Каховки, плацдарм и содержание дамбы, чтобы переправляться на левый берег в этом районе. Хотя основной выход на левый берег – с- под Орехова и Гуляйполя в сторону Токмака и дальше на Мелитополь. То есть мы левый берег можем освобождать и с левого берега, из-под Запорожья", - подчеркнул он.
- 3 ноября руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на Херсонщине кафиры перекрыли жителям Херсона движение по Днепру, чтобы организовать военные перемещения .
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