Об этом в эфире Еспресо заявил боец добровольческого формирования "Свободная Украина" ССО ВСУ Евгений Нищук.

"Очень велико желание, особенно до зимней кампании, продвинуться. Мы все понимаем, что во многих местностях погодные условия наложат определенные ограничения, и, пока еще есть время, мы хотим максимально продвинуться. Да, это правда - ценой и жертв великих, но это не сдерживает и не пугает", – рассказал он.

По его словам, в армии сейчас очень стойкая и уверенная атмосфера.

"Оружие появилось, но его всегда мало. Если бы его было достаточно, то такая уверенность силы духа в наших воинах, чтобы мы могли бы очень неожиданные вещи делать. На войне решает дух и оружие одновременно. Долгое время, когда есть желание и смелость идти, но мы понимаем, что с автоматом или голыми руками ты далеко не продвинешься, и это ограничивало. Когда у нас уже появилось какое-то количество оружия для продвижения и прикрытия, это открывает руки, и тогда этот дух рвется освободить свои земли и свое государство", - подытожил Нищук.