У всех есть золотая медаль, а у меня нет. Ненавижу, ненавижу, - россиянка "сорвалась" после того, как заняла второе место на Олимпиаде-2022
Российская фигуристка Александра Трусова эмоционально отреагировала на серебряную медаль зимних Олимпийских игр в Пекине
Реакция 17-летней Трусовой появилась в эфире телеканала Eurosport.
"Ненавижу всех. Ненавижу. Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни. Никогда, я ненавижу этот спорт. Ненавижу ее, ненавижу все это. Никогда больше не выйду на лед. Никогда. Я ненавижу. Это невозможно, так нельзя . Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех. А у меня нет. Ненавижу, ненавижу, я ненавижу. Больше никогда", - сказала российская фигуристка Александра Трусова своему тренеру.
Сегодня, 17 февраля, Александра Трусова заняла второе место в произвольной программе на Олимпиаде-2022, но уступила своей соотечественнице Анне Щербаковой.
- 9 февраля стало известно, что у команды Олимпийского комитета России могут отобрать золото в командных соревнованиях из-за проблем с допинг-тестом у Камилы Валиевой.
- Правозащитная организация Global Athlete подвергла критике МОК, WADA и CAS из-за разрешения Камиле Валиевой продолжить выступления на Олимпиаде-2022 после положительного допинг-теста.
- 15 февраля в МОК заявили, что запрещенный препарат попал в организм Камилы Валиевой якобы из-за лекарств, которые принимал ее дедушка.
- 17 февраля Александра Трусова заняла второе место в соревнованиях по фигурному катанию, Валиева - четвертое.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.13
Покупка 28.13Продажа 28.5
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.42
- Актуальное
- Важное