У всех есть золотая медаль, а у меня нет. Ненавижу, ненавижу, - россиянка "сорвалась" после того, как заняла второе место на Олимпиаде-2022

Реакция 17-летней Трусовой появилась в эфире телеканала Eurosport.



"Ненавижу всех. Ненавижу. Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни. Никогда, я ненавижу этот спорт. Ненавижу ее, ненавижу все это. Никогда больше не выйду на лед. Никогда. Я ненавижу. Это невозможно, так нельзя . Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех. А у меня нет. Ненавижу, ненавижу, я ненавижу. Больше никогда", - сказала российская фигуристка Александра Трусова своему тренеру.



Сегодня, 17 февраля, Александра Трусова заняла второе место в произвольной программе на Олимпиаде-2022, но уступила своей соотечественнице Анне Щербаковой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb