Силы врага на самых горячих участках фронта

Начну с неожиданного заявления спикера Совета Нацбезопасности США Джона Кирби в интервью одному из американских изданий. Кирби сказал: "Мы знаем, когда весной улучшится погода, можем ожидать, что россияне захотят пойти в наступление по нескольким направлениям. И мы не знаем точно, как они это сделают, но мы хотим обеспечить, чтобы украинцы были способны лучше защититься от этого" . Неожиданность заключается в заявлении об этом наступлении, потому что пару дней назад руководитель ГУР Кирилл Буданов говорил , что враг перешел к обороне по всем участкам фронта с определенными исключениями – Бахмут , Авдеевка, Марьинка, где продолжаются активные боевые действия. Как объединить эти утверждения? Думаю, что на самом деле противник на сегодня не имеет возможностей для проведения широкомасштабных действий в дополнение к тому, где он сейчас пытается протиснуть нашу оборону. Все вражеские силы и резервы, скорее всего, будут брошены на эти самые горячие участки.



Бахмут держится, фланги удерживаются на всех рисках, связанных с накоплением российских сил и их попытками протиснуть нашу оборону. Ситуация в Авдеевке и Марьинке так же сложна. Но по поводу Авдеевки и Марьинки хотел бы, чтобы мы учли заявление спикера Таврического направления Алексея Дмитрашковского, который сказал, что враг снова начал наращивать артиллерийскую мощность, обстреливает наши позиции, так же как это было в феврале этого года. Когда начиналось это, так называемое, второе наступление России на Донбасс. Мы видим, что с помощью артиллерии враг пытается влиять на нашу оборону.



Кроме артиллерии добавилась и авиация. Количество вылетов российской авиации увеличилось с использованием планирующих бомб и вообще бомб, которые используют российские самолеты. По данным Генштаба на утро 25 апреля, враг использовал авиацию 62 раза – это больше, чем в предыдущие периоды. Оккупант делает ставку на авиацию и на артиллерию. Армия РФ и дальше будет активизировать усилия по всем этим направлениям, где она имеет наилучшие возможности, с точки зрения, и резервов, и наступательных действий.

Участок Сватово-Кременная

То же и касается и участка Сватово – Кременная, о котором мы упоминаем меньше. Но сегодня командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сказал, что противник пытается вытеснить наши войска из Серебрянского лесничества, которое южнее Кременной. Процесс выдавливания идет достаточно длительное время, но не столь успешно, как хотелось бы противнику.



Игорь Костюк, боец Легиона Свободы по направлению Лиман-Кременная, рассказал, что идет мощная активизация врага. Противник использует много авиации, донимает авиабомбами ФАБ-500 и С-300. Благодаря нашей разведке и коммуникации бойцов между собой, мы раньше понимаем направление удара, но жаль, уничтожаются населенные пункты на этом направлении.







Боец Легиона Свободы отметил, что враг обстреливает беспощадно, хаотично и очень не прицельно. Когда получаются разведданные, куда должен быть удар и куда реально прилетает, есть разница в километры. Каждый удар – это потеря нашей инфраструктуры и часто потери среди гражданского населения, среди военнослужащих, среди собратьев. Также не останавливаются атаки со стороны вражеской пехоты. Враг использует ДРГ, современные беспилотники. Противник использует различные маскировочные костюмы, которые не позволяют качественно наблюдать за ним в тепловизоре. Но направление Кременная крепко стоит: врага сдерживаем, уничтожаем его в большом количестве. На нашем направлении мы имеем десятки километров посадок, лесов и концентрация врага очень велика. Но наши ребята мужественно сдерживают захватчика.



Костюк добавил, что неоднократно замечали беспилотники Ланцет, которые враг использует на этом направлении. Противодействуем с ПЗРК, РЭБов, есть варианты борьбы с ними. На каждый их шаг наши бойцы придумывают разные методы борьбы. Также враг пытается уничтожить систему связи Starlink, потому что она качественная, ведь на этом направлении другой коммуникации, типа мобильной связи или мобильного интернета фактически нет. Starlink является качественной технологией, но россияне пытаются как-то досадить, однако полностью уничтожить эту систему им не удается. Боремся с этим, находим различные варианты радиоэлектронной маскировки, чтобы наши антенны имели возможность качественно принимать и передавать сигнал.

Назначение "кураторов" бригадам предстоящего контрнаступления

Сейчас мы готовим к активным боевым действиям свои бригады, которых уже есть 12, учитывая информацию в материалах Пентагона. Также мы понимаем, что эти бригады должны быть эффективно подготовлены, но вопрос каким именно образом? В одном из украинских изданий была публикация, что в апреле Офис президента и руководитель ОП собрали ряд политиков и финансистов, и фактически за каждым из них закрепили отдельные бригады для усиления активности обеспечения этих бригад всем необходимым. Соответственно, возникает вопрос: насколько логичны такие шаги обеспечения бригад за счет закрепления за каждой бригадой определенного должностного лица, имеющего причастность к ОП?



Виктор Трегубов, майор ВСУ, журналист, считает такой подход неправильным, потому что нужны официальное финансирование и официальное руководство войска, а не назначение отдельных людей без фактических полномочий и ответственности. Возможно, это вынужденный шаг в этой ситуации для привлечения больших средств. Если вспомнить опыт 2014, когда действовала такая же схема с добровольческими батальонами, то она не была эффективной, поэтому от этой схемы отказались. Другая ситуация, что есть факторы, о которых мы не знаем, например, финансового толка, выступающих в пользу такого подхода. Напомню, что в 2014-15 годах мы отказались от пошедшей на пользу структуры.

Информационный хаос вокруг контрнаступления

Журналист Трегубов отметил, что с информационной точки зрения то, что вокруг контрнаступления создался определенный информационный хаос и множество версий, может быть, такая картина и несет определенную пользу. С другой стороны, если мы говорим об общественном ожидании, то такая схема не самая плохая, потому что было бы хуже, если общество говорило: почему мы только отступаем. Лучше, пусть люди ждут хороших новостей. Также неплохо, что контрнаступление ожидают и на Западе, потому что они в него инвестируют, главное, чтобы были оправданы их надежды. Однако спрогнозировать, как будет воспринят результат контрнаступления, мы не можем, потому что есть разница в военном успехе и восприятии успеха рядового гражданина.



Продолжу комментарий Трегубова относительно нашего контрнаступления, которое мы фактически должны называть наступлением, потому что, когда речь идет о контрнаступлении, то идеологически опираемся на то, что делаем свои шаги в ответ на враждебное наступление. Сейчас главные вызовы состоят в том, чтобы наши бригады были полностью укомплектованы и обеспечены всем необходимым для наступления. После этого уже будет стоять вопрос времени и места. Наши военные и политики сейчас пытаются дожимать наших зарубежных партнеров, чтобы обеспечить нам достаточное количество боеприпасов. Потому что мы понимаем, когда все вспоминают операцию "Буря в пустыне", то 100 часов активных действий являлись последствиями того, что в течение месяца авиация уничтожала объекты противника. А когда мы вспомним освобождение Харьковщины и правобережья Херсонщины, то этим операциям предшествовали 2-3 месяца активных действий, когда на средства артиллерии разжижали оборону противника и уничтожали вражеские центры силы. То есть, и эта новая наступательная операция, где бы она ни начиналась, все равно будет иметь предпосылки – активные артиллерийские действия, связанные с перемалыванием обороны противника. Главный упор нашего военно-политического руководства направлен на количество подготовки резервов, что будет важным элементом и предпосылкой, чтобы наши наступательные действия были успешными.