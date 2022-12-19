У врага на Бахмутском направлении нет никаких стратегических и тактических успехов, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
Ситуация на Бахмутском направлении остается контролируемой – у россиян нет ни стратегических, ни тактических успехов
Об этом в эфире Еспресо рассказал офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко.
"Ситуация продолжает быть сложной. Сказать, что она положительная - нельзя, но главный позитив состоит в том, что врагу не удается ничего сделать. Все его попытки прорвать нашу оборону, захватить или оцепить Бахмут успеха не имеют", - отметил он.
Ильенко добавил, что за это приходится очень серьезно бороться и все находящиеся здесь подразделения - в тяжелых боях.
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"Это все дается большой ценой. Враг не может продвинуться, у него нет ни стратегических, ни тактических успехов, хотя он сюда бросает все, что у него есть сейчас. Все, что боеспособно, взимается сегодня на Донбасс и, прежде всего, на Бахмутское направление. Бои очень тяжелые, бои сверхсложные. При всем этом ситуация контролируема", - подытожил военный.
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