Об этом в эфире Еспресо рассказал офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко.

"Ситуация продолжает быть сложной. Сказать, что она положительная - нельзя, но главный позитив состоит в том, что врагу не удается ничего сделать. Все его попытки прорвать нашу оборону, захватить или оцепить Бахмут успеха не имеют", - отметил он.

Ильенко добавил, что за это приходится очень серьезно бороться и все находящиеся здесь подразделения - в тяжелых боях.

Читайте также: На Бахмутском направлении оккупанты сконцентрировали военные, политические и бандитские интересы, - полковник СБУ Костенко

"Это все дается большой ценой. Враг не может продвинуться, у него нет ни стратегических, ни тактических успехов, хотя он сюда бросает все, что у него есть сейчас. Все, что боеспособно, взимается сегодня на Донбасс и, прежде всего, на Бахмутское направление. Бои очень тяжелые, бои сверхсложные. При всем этом ситуация контролируема", - подытожил военный.