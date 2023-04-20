Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Надо понимать, что управляемых авиационных бомб ( УАБ, – ред.) у врага много и их количество будет увеличиваться. Речь идет не о готовых изделиях в виде планирующих бомб, например, "Гром-Е1", а о комплектах УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции, – ред.), которые являются концептуальной копией JDAM-ER, То есть, это специальный комплект, устанавливаемый на обычную фугасную авиационную бомбу, которую могли произвести еще 40-50 лет назад в Советском Союзе. Именно этот комплект превращает бомбу в планирующую спутниковую навигацию", - пояснил главный редактор издания Defense Express.

Олег Катков отметил, что первая информация о существовании этих бомб появилась в начале этого года, а в конце марта в командовании Воздушных сил сообщили, что враг их постоянно применяет.

"У РФ есть возможность увеличивать количество таких бомб, также у них нет зависимости в носителях этого боеприпаса. Когда мы говорили о крылатых ракетах, то все сводилось к количеству самих носителей в виде стратегической авиации РФ, таких как Ту-95 и Ту-160. А такие ФАБ-500 (фугасная авиабомба, – ред.) с комплектом УМПК поднимаются всей тактической авиацией РФ, то есть и Су-30, и Су-35, и фронтовыми бомбардировщиками Су-34.Мы должны понимать, что в России на бумаге фактически более 500 самолетов тактической авиации. Учитывая количество авиабаз, таких самолетов они могут применять несколько сотен, и скорее всего каждый из них является носителем такого УМПК ", - сказал Катков.