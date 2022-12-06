Встречу открыли вице-президент Европейского парламента – Ева Копач, Эвелин Регнер, Димитрос Пападимулис. Я туда попала как член "Объединения украинок в Бельгии", многолетнего возглавляемого Натальей Осташ. К слову, организация сильно помогает фронту, регулярно направляя необходимую амуницию, авто, гуманитарную и медицинскую помощь и т.д. на десятки тысяч евро. Зарабатывая все это не голым собирательством денег, а зарабатывая средства на ярмарках и фестивалях, на организации праздничных событий с угощениями.

Многие статистические данные не слишком возбуждали мое воображение, мы это видим и слышим каждый день, но это правильно и об этом надо говорить. Ведь 30% женщин-военных – это очень весомая часть в борьбе против террористического государства-соседа. Проведенные параллели Пападимулисом об украинских беженцах в Европе и греках в свое время, которые сформировали страну на Пелопонессе и части Балкан, заставили меня задуматься над тем, как на самом деле в дальнейшем сложится судьба сегодняшней "условно" временной эмиграции украинского народа. "Условно", потому что многие, по понятным причинам останется. И по моему мнению, задачи украинских организаций и прежде всего женских (в абсолютном большинстве приехали женщины с детьми) привлекать их в свои ряды, не давая возможности окончательно разорвать все связи со своими корнями, помочь не потерять свою идентичность. Недаром один из основных бельгийских лозунгов - "Дома разговариваем на родном языке, а за дверью - на государственном" в зависимости от региона проживания, ведь страна, как я уже не раз писала, мультикультурна с давними и крепкими политическими традициями. И они хорошо знают, как правильно в каждой ситуации.

Как на самом деле в дальнейшем сложится судьба сегодняшней "условно" временной эмиграции украинского народа. "Условно", потому что многие, по понятным причинам останется?

Но больше всего меня поразила речь Евы Копач – действующего вице-президента Европарламента, бывшего Министра здравоохранения Польши и представителя Сейма. Она вспомнила множество женских лиц, которые в начале войны оказались на украинско-польской границе в поисках убежища со страхом и печалью в глазах, полных отчаяния и без надежды. Проникновенно и правдиво так, что я умилилась. Сегодня эти женщины, обеспечив своим детям убежище, немало удивив, и самих поляков, нашли работу и организовали мощное волонтерское движение, поставляя в Украину всю необходимую помощь, представляя значительную долю в борьбе против врага. Как говорит одна моя добрая знакомая и подруга, волонтерша, которая в свое время ездила вытаскивать из плена своего мужа, "сегодня есть такие мощные волонтеры, которые фигачат так, что мне стыдно теперь и себя так называть". Сейчас на передовой и ее сын.

И действительно, женщины, вынужденно оказавшиеся за границей, значительно быстрее других европейских эмигрантов и беженцев находят работу и интегрируются в общество. При этом они ищут своих, группируясь вокруг украинских приходских общин, создавая украинские субботние школы, где учат тех, кому какая разница украинской и наших традиций.

А оставшиеся дома мужественно проживают весь тот холодомор, который устроил агрессор, по несколько суток находясь без света и тепла, выживая с помощью генераторов и газовых грелок, батареек и свечей. И никто не жалуется, наоборот, все больше и неистовее помогают нашим ангелам-хранителям на фронте. Ведь им там нужно не просто выживать в бесчеловечных условиях, но еще и держать небо над всей Украиной. И не устану повторить, что треть этих ангелов с бедрами и в кевларовых касках – женщины, со всеми их болезненными и некомфортными женскими днями, отросшими косами и без ванн с пузырьками, вместо которых болотное месиво в окопах и другие суровые реалии.

Украинские женщины мужественно переносят войну и на своих плечах, каждая участвует на свой манер, но это, однако, важный вклад в общее дело победы над архаическим злом, что вынырнуло из забвения коммунистически-тоталитарного анахронизма с претензией на мировое господство и альтернативное видение существования мира

Украинские женщины мужественно переносят войну и на своих плечах, каждая участвует на свой манер, но это, однако, важный вклад в общее дело победы над архаическим злом, что вынырнуло из забвения коммунистически-тоталитарного анахронизма с претензией на мировое господство и альтернативное видение существования мира. Я о том, что этого никто не ожидал! Конвенционная война в начале 21 века еще и в центре Европы – просто нонсенс. Но как учит нас история – история нас ничему не учит. И наши женщины, как и в 20 веке молча впряглись в совместную упряжку украинской борьбы с злейшим врагом так неистово, так упорно, что сестры из соседнего государства с восторгом искренне включились и давят на все возможные кнопки и рычаги влияния. Спасибо им за это, мы этого никогда не забудем! И, безусловно, эта семейная поддержка открыла новый нарратив в польско-украинских отношениях.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Ника Никалео, писательница

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