У военных администраций Луганщины есть задача открывать гумштабы на неоккупированной территории, - глава Лисичанской городской ВА

Об этом в эфире Еспресо сказал глава администрации Валерий Шибико.

"Во-первых, мы военная администрация – мы помогаем военным. Это и закупка техники, и обеспечение потребностей – очень большой список того, что им нужно. Это и пленка, и скобы, и лопаты", – сказал он.

По словам Шибико, среди задач городских и районных ВА - размещение жителей громад, которые находятся по всей территории Украины.

"Мы уже открыли гумштаб в Днепре, планируем открыть в Киевской области и, возможно, в Киеве. Это то, что касается Лисичанска. Есть задача от областной ВА, чтобы все наши громады открыли такие штабы по всей нашей территории. Сейчас все этим занимаются" , - подытожил Шибико.