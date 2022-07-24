У военных администраций Луганщины есть задача открывать гумштабы на неоккупированной территории, - глава Лисичанской городской ВА
Лисичанская военная администрация открыла гуманитарный штаб в Днепре
Об этом в эфире Еспресо сказал глава администрации Валерий Шибико.
"Во-первых, мы военная администрация – мы помогаем военным. Это и закупка техники, и обеспечение потребностей – очень большой список того, что им нужно. Это и пленка, и скобы, и лопаты", – сказал он.
По словам Шибико, среди задач городских и районных ВА - размещение жителей громад, которые находятся по всей территории Украины.
"Мы уже открыли гумштаб в Днепре, планируем открыть в Киевской области и, возможно, в Киеве. Это то, что касается Лисичанска. Есть задача от областной ВА, чтобы все наши громады открыли такие штабы по всей нашей территории. Сейчас все этим занимаются" , - подытожил Шибико.
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