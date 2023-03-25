У власти сейчас в России предательская прокитайская партия во главе с Путиным, - Фейгин

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Китай достиг стратегических целей в отношении России: получил ее как сырьевой придаток, сумел очертить план сначала экономической экспансии, а затем уже другой. Пока рано говорить о юридическом оформлении этой экспансии. Это проявлялось как в состоявшихся публичных, так и в тайных договоренностях. что вполне очевидно. А параллельно Китай показал силу и власть в отношении своего вассала в Москве. То есть приезжает глава соседнего государства, пусть даже такого, как Китай, и говорит: "Вы будете выбирать в следующем году именно его как президента". И неважно, как именно он это сказал, потому что это ни дипломатически недопустимо, ни с точки зрения политической, ни с точки зрения морально-политической этики.Он говорит, что вот этот будет отмечен ярлыком на княжество, мы именно ему даем ярлык. И в России это проглотили. комментарий был из Кремля, что еще не определились и еще рано, но это уже называется "притворяться дураком", - прокомментировал оппозиционер.

Марк Фейгин отметил, что здесь уже назад не получится отыграть и сказать, что не согласны, потому что мы равные партнеры.

"Сам Путин во время выступления говорил, что он завидует Китаю. А если завидует, то следует, ведь это понятно. Констатация того, что у власти сейчас в России предательская прокитайская партия во главе с Путиным, уже не является туманной риторикой или разговором ни о чем. Нет, это уже констатация", - подчеркнул Фейгин.