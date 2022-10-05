Об этом в эфире Еспресо заявила народный депутат от "Голоса" Инна Совсун.

"Если мы уже что-то национализируем из российской собственности, у меня остается вопрос о Русской православной церкви. Это тоже крупный бизнес-проект российского государства и к этому вопросу точно нужно вернуться и обсуждать в Верховной Раде. С ней нужно начинать что-то делать", - отметила она.

Совсун подчеркнула, что даже желания это обсуждать нет.

"Два зарегистрированных еще в марте законопроекта еще даже не вынесены на профильные комитеты. Я подавала законопроект, чтобы по крайней мере лишить их льгот - даже он не выносится на уровень комитета. Нет вообще никакого желания что-то с этим делать - и это в то время, когда эти священники работают в оккупационных администрациях. Мы и дальше делаем вид, что можно игнорировать эту проблему и ничего с этим не делать", - сказала нардеп.

По ее словам, нет политической воли и дискуссии, не говоря о решении.

"Это церковь, которая работает на РФ, - какое единство, вокруг чего единство? Я, как человек, родившийся и выросший в Харькове, прекрасно знаю, что там проповедовали русские священники. Я уже молчу, как монастыри становились центрами, где хранилось российское оружие на Донбассе. Единство должно быть в одном вопросе - поддержка ВСУ. Есть те, кто помогает ВСУ, - их нужно поддерживать, есть те, кто мешает ВСУ, - их нужно максимально останавливать. Это единственный принцип единства, который сейчас может работать", - подытожила Совсун.