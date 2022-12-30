У Viber появился чат-бот "Пункты Несокрушимости"

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Для того чтобы воспользоваться чат-ботом, достаточно в поиске Viber набрать "Пункты Несокрушимости". Новый функционал должен помочь украинцам удобнее находить ПН.

Кроме этого, информацию о ближайших "Пунктах Несокрушимости" можно найти на сайте nezlamnist.gov.ua, а также в чат-боте у Telegram - @nezlaminstbot.

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