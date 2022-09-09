У Великобритании сегодня сильный монарх, - дипломат Харченко
Игорь Харченко, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, отметил, что члены королевской семьи Британии очень хорошо проинформированы и разбираются во всех мировых делах, потому что это королевская традиция
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Я думаю, что у Великобритании сегодня очень сильный монарх, который прекрасно разбирается в мировой ситуации. Он действительно является главой государства, хотя им и не правит. Не сомневайтесь, члены королевской семьи Британии очень хорошо проинформированы и разбираются во всех мировых делах, потому что это королевская традиция", – объяснил дипломат.
Игорь Харченко вспомнил, что в свое время, перед тем как вручать Королеве верительные грамоты, получал инструктаж согласно протоколу, тогда обратил внимание на то, что члены королевской семьи, и особенно Королева, не общаются на политические темы.
"Но на встрече Ее Величество фразой точно обрисовала ситуацию, которая происходила в нашей политической среде в Украине, после чего я был совершенно обескуражен и спросил, откуда она это знает. Потом от коллег я узнал, что Королеву ежедневно брифируют по всем вопросам, которые считает Британия важными для национальных интересов. Потому члены британской королевской семьи чрезвычайно проинформированные люди, которые умеют очень грамотно и хорошо донести информацию кому нужно и когда нужно, но этого не делают, потому что есть такая королевская традиция", - отметил чрезвычайный и полномочный посол Украины.
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