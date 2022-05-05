У вас всегда будет наша поддержка, если будете продолжать бороться, – 43-й президент США Буш во время видеовстречи с Зеленским

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Большая честь познакомиться с вами. Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, американский народ. Я видел, как люди в США относятся к нам в соцсетях, они выходят на улицы, поддерживают Украину с флагами", – сказал Зеленский.

43-й Президент США выразил поддержку Владимиру Зеленскому и всему украинскому народу в борьбе с агрессором.

"Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас", - отметил Джордж Буш.

Президент Украины подчеркнул, что наше государство ощущает настоящую помощь и искреннюю поддержку со стороны Соединенных Штатов.

"Американцы откровенные, открытые люди, и я чувствую это. У нас общие ценности. Я чувствую, что это – от сердца", – сказал украинский презедент.

43-й президент США отметил стойкость Владимира Зеленского и народа Украины во время противостояния захватчикам.

"Ваша страна была захвачена теми силами, которые хотят убивать невинных людей. И тот факт, что вы твердо стоите, вдохновляет американцев", - подчеркнул Джордж Буш.

Со своей стороны, Президент Украины вспомнил трагические события, которые произошли в США 11 сентября 2001 года. Он отметил, что тогда многие украинцы сочувствовали американскому народу и разделяли боль родственников и близких жертв террористического акта.

"Для меня важен наш разговор, потому что вы – пример крепкого лидера", – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства пригласил 43-го Президента США посетить Украину в удобное для него время.

Сегодня, 5 мая, Зеленским побеседовал с президентом Германии Штайнмайером и пригласил его посетить Киев.

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