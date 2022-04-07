У вас есть очень мощные инструменты влияния: Зеленский призвал Кипр остановить действующие привилегии для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков Республики Кипр заморозить использование россиянами всех их судов, которіе есть в водах островного государства и отменить все привилегии
Об этом он заявил во время выступления перед парламентом Кипра.
Республика Кипр имеет очень мощные инструменты влияния на российское общество, которые можно направить на достижение мира.
"Нужно полностью закрыть все порты демократического мира для российских судов. Это должно быть общее решение на уровне Евросоюза, но на уровне вашего государства возможно также, как минимум, заморозить использование россиянами всех принадлежащих им яхт и других судов, которые есть в ваших водах. Вы можете остановить действующие привилегии для граждан России, начиная с так называемых золотых паспортов для всех россиян без исключения и заканчивая двойным гражданством для них", – отметил Зеленский.
Он добавил, если будет доказано, что отдельные россияне осуждают военные преступления российских военных и не преследуют цель использовать юрисдикцию Кипра для избежания санкций, а также других ограничений против России, тогда может быть допустимо обычное отношение к этим людям.
Зеленский подчеркнул, что сейчас нужно остановить любые попытки попавших под санкции российских граждан обходить эти ограничения.
"Нужно проделать всю необходимую работу, чтобы подготовить Евросоюз к неизбежному эмбарго на поставку энергоносителей из России. Демократический мир должен перестать быть спонсором для военных преступлений России, для разрушения детей и убийства детей. Демократический мир должен учиться гарантировать реальную безопасность для каждого государства, которое может стать жертвой агрессии", – подытожил президент.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.61
- Актуальное
- Важное