"У вас есть деньги - покупайте": Малюська предлагает украинцам приобрести тюрьмы с аукциона
Глава Минюста Денис Малюська предлагает украинцам покупать тюрьмы, которые выставили на аукцион
Об этом он написал в Facebook .
"Говорят что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены - тактика такая. Имеете деньги - покупайте лучше тюрьмы! Мы как раз еще три тюрьмы передали ФГИУ для продажи на аукционе. Новые аукционы ожидаем уже осенью, поэтому стоит пересмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас ", - подчеркнул Малюська.
Он заявил, что предлагают такие тюрьмы:Ковельская колония (Ковель, ул. Шевченко, 20)
- стартовая цена 41624692 грн;
- земельный участок 4,86 га.
По словам министра, состояние колонии - "заезжай и живи".Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний № 12 (Долинский район, с.Тростянец)
- стартовая цена 7858392 грн;
- земельный участок - более 67 га.
Малюська считает, что тюрьму можно купить под гольф-клуб.
Николаевская исправительная колония № 50 (Львовская область, Николаевский район, с.Держив)
- стартовая цена - 17116000 грн;
- площадь - 15,5 га.
Министр отметил, что это "эконом" вариант для спартанцев.
"Ну и два наших ВИП-лота - Одесса и Коцюбинское все еще предлагаются к продаже", - написал он.
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