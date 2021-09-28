"У вас есть деньги - покупайте": Малюська предлагает украинцам приобрести тюрьмы с аукциона

Об этом он написал в Facebook .

"Говорят что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены - тактика такая. Имеете деньги - покупайте лучше тюрьмы! Мы как раз еще три тюрьмы передали ФГИУ для продажи на аукционе. Новые аукционы ожидаем уже осенью, поэтому стоит пересмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас ", - подчеркнул Малюська.

Он заявил, что предлагают такие тюрьмы:

стартовая цена 41624692 грн;

земельный участок 4,86 ​​га.

Ковельская колония (Ковель, ул. Шевченко, 20)

По словам министра, состояние колонии - "заезжай и живи".

стартовая цена 7858392 грн;

земельный участок - более 67 га.

Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний № 12 (Долинский район, с.Тростянец)

Малюська считает, что тюрьму можно купить под гольф-клуб.

Николаевская исправительная колония № 50 (Львовская область, Николаевский район, с.Держив)

стартовая цена - 17116000 грн;

площадь - 15,5 га.

Министр отметил, что это "эконом" вариант для спартанцев.

"Ну и два наших ВИП-лота - Одесса и Коцюбинское все еще предлагаются к продаже", - написал он.

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