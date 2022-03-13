"У вас богатые квартиры, вы роскошно живете". Житель Гостомеля о том, как россияне выламывали все двери, забирали последнюю еду, грабили, убивали.

После того как ему удалось вырваться из окружения и пешком добраться до Киева, Александр рассказал белорусской службе Радио Свобода, что собой представляет "русский мир" на практике, передает Еспресо.TV .



"Наш дом работает от электричества, поэтому не было возможности ни готовить пищу, ни принять душ. Мы пошли готовить еду в дом по соседству - там у них первые дни был газ. Потом на кострах готовили.



Мы с соседями жили мирно, дружно, все поддерживали друг друга.



Администратор магазина позволила, чтобы мы могли получить все необходимое, пока россияне не начали грабить.



Но наш жилищный комплекс попал под полную оккупацию – во дворе стояли российские танки и БТР, россияне ходили по квартирам и грабили людей", – отмечает гостомельчанин.



Он говорит, что российские военные выбили абсолютно все двери в их доме - "искали территориальную оборону". Объяснили они это "мерами безопасности".



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"Они забрали все, что хотели. У людей забрали последнюю еду и воду. Разбивали технику, стреляли в людей... Чтобы поиздеваться, дали кому-то "гуманитарную помощь" - сухпаек. Это при том, что они забирали у людей ящики с едой и вывозили", – рассказывает Александр.



Во время бомбежек люди сидели в подвалах. Иногда они возвращались в свои дома, чтобы взять теплую одежду.



"Дверь была сломана, у меня украли ноутбук и фотоаппарат. Может еще что-то, я не смотрел. Подобное было и у других людей. Некоторые россияне сказали, что хотят вернуться домой и не знают, что они здесь делают. Другие говорили людям, что "мы вас спасаем". Другие заявляли нам: "Вы марионетки Запада! …Вам промывают мозги с Запада».



Нас упрекали, что у нас "богатые квартиры", что мы "роскошно живем", - говорит белорус.



Среди российских оккупантов, которые первыми входили в Гостомель, Александр видел и призывников, и контрактников.



"Там были все - от кадыровцев и жителей Востока России до, так сказать, петербуржцев. Многие из них говорили, что уже побывали в горячих точках, то есть "работают" здесь за деньги", - добавляет Александр.



Первый гуманитарный коридор из Гостомеля на подконтрольную Украине территорию Киевской области россиянами был сорван. Интервенты заблокировали автобусы.



"Мы чудом выбрались оттуда... Люди шли по 10 километров, в непогоду... Мы шли из Гостомеля и увидели там взорванную высотку. Горел около 15 часов. Вокруг шли бои. Я до сих пор не могу найти слов, чтобы описать все, что там происходило".

Напомним, россияне убили поселкового голову Гостомеля Юрия Ильича Прилипко, когда тот вопреки установленному ими запрету развозил еду и медикаменты по укрытиям.

Тело Прилипко унес и похоронил на территории Покровской церкви местный священник отец Петр (УПЦ МП).

Гостомель по-прежнему под оккупацией. Часть мирных жителей и дальше находятся там как заложники.

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