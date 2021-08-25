У Вакарчука родился сын

В пресс-службе певца подтвердили информацию Obozrevatel о рождении сына.

Мальчик назван Иваном в честь отца Святослава

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"Единственное, отметим, что информация о 19 августа как о дате рождения не соответствует действительности", - пояснили подробнее в пресс-службе.Известно, что молодая мама работает в кинопродюссерской компании Radioactive.