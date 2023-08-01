Об этом сообщает The Ring.

В новом рейтинге американского журнала Усик опустился с первого на третье место. Лидерство в рейтинге захватил американец Теренс Кроуфорд, победивший другого боксера из США - Эррола Спенса - и ставший абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,5 кг).

Украинца также опередил японец Наоя Иноуэ, владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) во втором легком весе (до 55,3 кг).

Еще один представитель Украины – экс-чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко – занимает в классификации десятую позицию.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring

1. Теренс Кроуфорд (США)

2. Наоя Иннуэ (Япония)

3. Александр Усик (Украина)

4. Сауль Альварес (Мексика)

5. Дмитрий Бивол

6. Эррол Спенс (США)

7. Девин Хейни (США)

8. Джервонта Дэвис (США)

9. Теофимо Лопес (США)

10. Василий Ломаченко (Украина)