Об этом сообщает The Ring .

В новом рейтинге Усик погрузился на вторую позицию. Инуэ поднялся с третьего места на первое и стал новым лидером. Украинец продержался на первой строчке менее месяца.

Наоя Инуэ является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в самой легкой категории (до 53,5 кг), которую также называют "вес петуха".

7 июня японец нокаутировал филиппинца Нонито Донейра во втором раунде.

Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA и IBF в супертяжелом весе.

Рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring

1. Наоя Иноуэ (Япония)

2. Александр Усик (Украина)

3. Теренс Кроуфорд (США)

4. Эррол Спенс (США)

5. Хуан Франциско Эстрада (Мексика)

6. Сауль Альварес (Мексика)

7. Василий Ломаченко (Украина)

8. Дмитрий Бивол (Россия)

9. Джош Тейлор (Великобритания)

10. Джермелл Чарло (США)

13 мая Александр Усик вышел на первое место в рейтинге лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии The Ring.

7 июня Наоя Иннуэ победил Нонито Донейра нокаутом во втором раунде и заявил о намерении захватить лидерство в рейтинге The Ring.

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