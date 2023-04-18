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У Усика может смениться соперник на следующий бой

18 апреля, 2023 вторник
17:05
Спорт

Украинский боксер Александр Усик может провести следующий поединок против хорвата Филиппа Хрговича, а не британца Даниэля Дюбуа

Об этом сообщает BoxingSocial .

По словам обязательного претендента на титул IBF (Международной боксерской федерации) Филиппа Хрговича, существует вероятность, что Даниэль Дюбуа, который должен провести летний бой против украинца, не сможет вовремя восстановиться от травмы. В таком случае, хорват рассчитывает заменить претендента на пояс WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

"WBA стоит впереди меня, сейчас их очередь. Но есть большая вероятность, что Дюбуа не восстановился после своей травмы. Ходит много разговоров о том, что я следующий в очереди. Пока ничего не подписано. Возможно, я буду следующим соискателем. Посмотрим, что произойдет с этим поединком", - сказал Хргович.

В декабре 2022 года Даниэль Дюбуа травмировался в поединке против Кевина Ларены из ЮАР и выбыл на полгода. Поэтому пока неизвестно, сможет ли он в сжатые сроки подготовиться к встрече с Усиком.

Еще одним претендентом на титул Александра Усика по версии WBO (Всемирной боксерской организации) был британец Джо Джойс, однако уступил китайцу Чжан Чжилею, которого также вскоре должны назначить соперником украинца.

Бокс
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