У Усика были неоднозначные ситуации с этими батюшками. Но он помогал военным с 2014 года, - Зозуля

Об этом сообщает " Трибуна ".

"2014-2015 год – Усик едет через Днепр в АТО и набирает меня. Если бы у него было другое видение, было бы что-то другое внутри, то я не думаю, что он бы ездил в АТО на передок и вез бы помощь ребятам на первые позиции. Он очень хорошо общается с львовскими пограничниками. Вряд ли они общались бы с тем, кто за "русский мир", - рассказал Зозуля.

Игрок "Фуэнлабрады" также высказался по поводу того, что Усик назвал Крым "божьим".

"Если не ошибаюсь, в первом интервью, когда у него спросили, чей Крым, он сказал, что украинский. Он начал злиться на эти вопросы. Я тоже не понимаю. У него спрашивали, чей Крым, а многим футболистам и тренерам даже не задавали этот вопрос. Я не слышал, чтобы в сборной Украины кто-то раньше говорил, как сейчас, что у нас война. Да, у него были неоднозначные ситуации с этими батюшками. Это его видение. Но Усик помогал военным, ездил на передок. Мы и дружили, потому что я знал, что у него внутри", - рассказал Роман Зозуля.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в тяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа.

20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

1 июля украинский боксер Александр Усик заверил, что готов убить российского солдата , если будет ощущать опасность.

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